Uludağ Üniversitesi Oda Müziği Grubu, MEM Genç Sahne'de Unutulmaz Bir Performans Sergiledi - Son Dakika
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Uludağ Üniversitesi Oda Müziği Grubu, MEM Genç Sahne'de Unutulmaz Bir Performans Sergiledi

Uludağ Üniversitesi Oda Müziği Grubu, MEM Genç Sahne\'de Unutulmaz Bir Performans Sergiledi

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'nde düzenlenen MEM Genç Sahne konserinde Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise Oda Müziği Grubu, Barok ve Klasik dönemin eserlerini seslendirerek dinleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.

06.12.2024 10:08  Güncelleme: 10:10
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MEM Genç Sahne'nin konuğu olan Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise Oda Müziği Grubu, dinleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'nde (MEM) düzenlenen "MEM Genç Sahne" konserleri, genç yetenekleri sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Son konserde sahne alan Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise Oda Müziği Grubu, performanslarıyla dinleyicilerden tam not aldı.

Nilüfer Belediyesi'nin genç sanatçıları desteklemek için düzenlediği MEM Genç Sahne konserinde sahne alan konservatuvar öğrenciler, Barok ve Klasik dönemin seçkin eserlerini seslendirdi. Yoğun ilgi gören konserde sanatçılar, dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Konser sonunda büyük alkış alan genç sanatçılar, düzenlenen etkinlik dolayısıyla Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uludağ Üniversitesi Oda Müziği Grubu, MEM Genç Sahne'de Unutulmaz Bir Performans Sergiledi - Son Dakika

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