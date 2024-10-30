Ulukışla\'da Coşkuyla Cumhuriyet Bayramı Kutlandı

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Niğde'nin Ulukışla köyünde bütün köy halkının katılımı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Cumhuriyet'in 101. yılı tüm yurtta olduğu gibi Niğde'de coşkuyla kutlandı. Ulukışla köyünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 101. yıl dönümü nedeni ile akşam köy meydanında kutlama programı düzenlendi. Kadın, çocuk, genç, yaşlı tüm köy halkı ellerinde Türk bayrakları, dillerinde marşlar ile köy meydanına kadar yürüdü.

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları köy meydanında devam etti. - NİĞDE