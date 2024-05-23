Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü Samsun'da Başladı - Son Dakika
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Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü Samsun'da Başladı

Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü Samsun\'da Başladı

Bu yıl 14.'sü düzenlenen Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı Samsun'daki Tütün İskelesi'nden başladı. Yürüyüşe katılan gençler, bayrak teslim töreninin ardından polis eskortu ve ambulans eşliğinde yürüyüşe başladı. Yürüyüş, Havza Atatürk Evi'nde son bulacak.

23.05.2024 10:50
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Bu yıl 14.'sü düzenlenen Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü, Atatürk'ün Kurutuluş Savaşı'nı başlattığı Samsun'daki Tütün İskelesi'nden başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri devam ediyor. Bu yıl 14.'sü düzenlenen yürüyüş etkinliği Tütün İskelesi'nde düzenlenen programla start aldı.

Tütün İskelesi'nde toplanan gençler, Havza'da teslim edecekleri ay-yıldızlı Türk bayrağını Samsun Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu'ndan öperek teslim aldı. Yürüyüş, bayrak teslim töreninin ardından polis eskortu ve ambulans eşliğinde başladı.

Yürüyüşe katılan dağcılara ve vatandaşlara teşekkür eden Samsun Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci, "19 Mayıs'ın 105. yıl dönümüyle birlikte Samsun'da bir heyecan yaşanıyor. Mayıs ayının 1. gününde başlayan etkinlikler 19 Mayıs'ta zirveye ulaştıktan sonra bu ayın sonuna kadar devam edecek. Bugün de Mustafa Kemal Atatürk'ün Tütün İskelesi'nden çıkıp, Kurtuluş Yolu güzergahından temsili olarak yürüyeceğiz. Bu yıl 14.'sünü yaptığımız yürüyüşü her yıl daha kapsamlı bir şekilde yapacağız. Türkiye'nin farklı bölgelerinden 60'ya yakın gencimiz yürüyüşe katılıyor. Yürüyüş esnasında da katılanlar olacaktır. Startını verdiğimiz yürüyüşün ardından dağcılarımız, Mahmur Dağı'nda konaklama yapacaklar. Orada 1 gece konaklayıp, 25 Mayıs'ta Havza'ya varmış olacaklar. Temsili yürüyüşteki asıl gayemiz, Atatürk'ün 105 yıl önce kullandığı güzergahı hangi ruhla yürümüşse gençlerimizin de o ruh ve heyecanla yürümesine vesile olmaktır" dedi.

Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'da karaya ayak bastığı Tütün İskelesi'nde başlayan ve 2 gün sürecek yürüyüş, Havza Atatürk Evi'nde son bulacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü Samsun'da Başladı - Son Dakika

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