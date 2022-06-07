Uluslararası bilim insanları, biyoçeşitlilik bilim müzesinde araştırma yapacak - Son Dakika
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Uluslararası bilim insanları, biyoçeşitlilik bilim müzesinde araştırma yapacak

07.06.2022 16:01
Uluslararası bilim insanları, biyoçeşitlilik bilim müzesinde araştırma yapacak

Atatürk Üniversitesi tarafından desteklenen "Biyoçeşitlilik ve Taksonomi Laboratuvar Üniteleri, Müze-Sergi Uygulamaları ve Prototip Araştırmalar" başlıklı proje ve "TUBİTAK-BİDEB 2221 Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı" çerçevesinde Rusya ve ABD'den Atatürk Üniversitesine gelen Dr.

Atatürk Üniversitesi tarafından desteklenen "Biyoçeşitlilik ve Taksonomi Laboratuvar Üniteleri, Müze-Sergi Uygulamaları ve Prototip Araştırmalar" başlıklı proje ve "TUBİTAK-BİDEB 2221 Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı" çerçevesinde Rusya ve ABD'den Atatürk Üniversitesine gelen Dr. Mark Volkovıts (Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg) ile Alexander Konstantınov (National Museum of Natural History, Smithsonian Institute, Washington) Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulum çalışmaları devam eden Biyoçeşitlilik Bilim Müzesinde araştırma yapacaklar.

Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Gültekin'in yürütücülüğünde devam eden proje ile 1 ay süreyle Biyoçeşitlilik Bilim Müzesinde araştırma yapacak olan bilim insanları, müzede bulunan yüzbinlerce canlı türünü inceleyecek.

Bu bağlamda Erzurum'a gelerek Atatürk Üniversitesini gezme fırsatı bulan Mark Volkovıts ile Alexander Konstantınov, Rektör Çomaklı'yı makamında ziyaret ederek gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahsettiler. Türkiye'nin canlı popülasyonu açısından dünyanın en zengin bölgelerinden biri olduğunu belirten konuklar, bu zenginliğin halka gösterilmesi açısından da Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi kurulmasının doğru bir adım olduğunu söylediler.

Ziyaretleri için konuklarına teşekkür eden Rektör Çomaklı ise dünyanın çeşitli bilim merkezlerinden Atatürk Üniversitesine araştırmacı olarak gelen bilim insanlarına kapılarının daima açık olduğunu ifade ederek, bilimsel ve akademik camiaya katkı sunacak her türlü çalışmaya gereken desteğin verildiğini aktardı.

En büyük hayallerinden birinin Atatürk Üniversitesine Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi kazandırmak olduğunu belirten Rektör Çomaklı, topluma hizmet noktasında bu hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. - ERZURUM

Uluslararası bilim insanları, biyoçeşitlilik bilim müzesinde araştırma yapacak
Uluslararası bilim insanları, biyoçeşitlilik bilim müzesinde araştırma yapacak
Uluslararası bilim insanları, biyoçeşitlilik bilim müzesinde araştırma yapacak
Uluslararası bilim insanları, biyoçeşitlilik bilim müzesinde araştırma yapacak
Uluslararası bilim insanları, biyoçeşitlilik bilim müzesinde araştırma yapacak

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Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Araştırma, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uluslararası bilim insanları, biyoçeşitlilik bilim müzesinde araştırma yapacak - Son Dakika

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