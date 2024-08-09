Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı Açılıyor - Son Dakika
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Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı Açılıyor

Heyecanla beklenen Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı, bu akşam saat 19.30'da kapılarını misafirlerine açacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel öncülüğünde düzenlenecek fuar, 20 yıl aradan sonra yeniden gerçekleştirilecek. Açılış programında Rock müziğinin sevilen ismi Kıraç sahne alacak.

09.08.2024 14:59
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Heyecanla beklenen Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı, bu akşam saat 19.30'da kapılarını misafirlerine açacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel öncülüğünde 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlenecek Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı'nın açılışına saatler kaldı. Fuar hazırlıkları tamamlanırken şehirde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Heyecanla beklenen fuar, bu akşam saat 19.30'da kapılarını misafirlerine açacak. Resmi açılış programının ardından saat 21.30'da Rock müziğinin sevilen ismi Kıraç sahne alacak.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde (KAFUM) gerçekleştirilecek açılış programı ve Kıraç konserine tüm vatandaşlar davet edilirken 31 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edecek Geleneksel Ağustos Fuarı etkinlik takvimine belediyenin internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Fırat Görgel, Kültür, Etkinlik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı Açılıyor - Son Dakika

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