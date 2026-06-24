FPV drone görüntüsüyle PalanExtreme heyecanı

'Terörsüz Türkiye' sloganıyla yola çıkan ve bir hafta boyunca Erzurum'un Çat, Tekman, Hınıs, Karaçoban ve Karayazı ilçelerinde düzenlenecek Uluslararası PalanExtreme Organizasyonu devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı himayesinde, RTÜK'ün desteği ve Erzurum Valiliği koordinasyonunda; Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde düzenlenen Uluslararası PalanExtreme Organizasyonu 5 ülkeden 160 sporcunun katılımı ile Çat ilçesindeki 2 kilometre koşu ve kano yarışıyla resmen başlamıştı. PalanExtreme, ikinci gününde Tekman ilçesinde düzenlenen koşu yarışlarıyla devam etti. O anlar FPV dron ile anbean kaydedildi. Organizasyonun üçüncü gününde ise Hınıs ilçesinde gerçekleştirilen koşu ve kaya tırmanışı yarışları heyecan dolu anlara sahne oldu. - ERZURUM