UMKE ve Acil Sağlık ekipleri 15 Temmuz nöbetinde

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde çeşitli anma programları düzenlendi. Anıtpark'ta ki etkinlikte UMKE ve Acil Sağlık ekipleri de alanda yerini aldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümünde, Düzce Anıtpark Meydanı anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Acil Sağlık personeli ve Düzce halkı, hain darbe girişimine karşı birlik ve beraberliğin simgesi olan bu özel günde meydanları boş bırakmadı. 15 Temmuz'un unutulmaması ve unutturulmaması adına düzenlenen etkinlikte, şehitlerimiz dualarla anıldı; gazilerimize minnet ve saygı sunuldu.

Sağlık Müdürü Yılmaz, "Vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; kahraman gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz" dedi. - DÜZCE