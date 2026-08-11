Umman'da Petrol Sızıntısı 400 km² Alanı Kaptı

Umman açıklarında karaya oturan gemiden sızan petrol 400 kilometrekarelik alana yayıldığı ve adaların kuzeydoğusuna doğru uzanırken kıyıdan tahmini olarak 7 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.

Umman hükümeti tarafından yapılan açıklamada, doğa koruma alanı açıklarında karaya oturan bir tankerden sızan ham petrolün yaklaşık 400 kilometrekarelik bir alanı kaplayan petrol tabakası oluşturduğu kaydedildi. Yetkililer, sızıntının adaların kuzeydoğusuna doğru uzandığını ve kıyıdan tahmini olarak 7 kilometre uzaklıkta olduğunu belirtti. Çevre örgütü Greenpeace ise, geçen hafta uydu görüntülerinin analizine dayanarak sızıntının yaklaşık 600 kilometrekarelik bir alanı kapladığını iddia etti.

Asya'ya gitmek üzere yaklaşık bir milyon varil Rus petrolü taşıyan Caroline Bezengi gemisinin, ilk olarak 8 Haziran'da Yemen açıklarında sorun yaşadığını bildirdiği aktarıldı. Adı açıklanmayan deniz güvenliği yetkilileri, ilk belirlemelere göre gemide bir patlama meydana geldiğini dile getirdi.

Umman Çevre Kurumu tarafından yayınlanan bir açıklamada ise, petrol sızıntısının yaklaşık 390 kilometrekarelik (150 mil kare) bir alanı kapladığı belirtilerek su arıtma tesisleri ile turistik tesisler dahil bölgedeki tesisler için herhangi bir endişe bulunmadığını aktardı.

Deniz güvenliği yetkilileri, uygu görüntülerinden elde edilen verilerde karaya oturan 274 metrelik tankerden sızan petrolün geçen ayın sonunda yayılmaya devam ettiğini aktarırken bu durumun olası çevresel zarara ilişkin endişeleri artırdığını vurguladı.

Caroline Bezengi gemisi Nisan ayında Rusya'nın Karadeniz'deki Novorossiysk limanında yükleme yaparak Mayıs sonunda Süveyş Kanalı'ndan geçti. Geminin, çeşitli ülkelerin bayrakları altında seyreden Rusya tarafından kullanılan eski petrol tankerlerinden oluşan gölge filonun bir parçası olduğu ve Avrupa Birliği, Ukrayna, Birleşik Krallık, Kanada ve İsviçre tarafından yaptırım listesinde bulunduğu ifade ediliyor.