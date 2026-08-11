Umman'da Petrol Sızıntısı 400 km² Alanı Kaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Umman'da Petrol Sızıntısı 400 km² Alanı Kaptı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umman açıklarında karaya oturan gemiden sızan petrol, 400 km²'lik alana yayıldı.

Umman açıklarında karaya oturan gemiden sızan petrol 400 kilometrekarelik alana yayıldığı ve adaların kuzeydoğusuna doğru uzanırken kıyıdan tahmini olarak 7 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.

Umman hükümeti tarafından yapılan açıklamada, doğa koruma alanı açıklarında karaya oturan bir tankerden sızan ham petrolün yaklaşık 400 kilometrekarelik bir alanı kaplayan petrol tabakası oluşturduğu kaydedildi. Yetkililer, sızıntının adaların kuzeydoğusuna doğru uzandığını ve kıyıdan tahmini olarak 7 kilometre uzaklıkta olduğunu belirtti. Çevre örgütü Greenpeace ise, geçen hafta uydu görüntülerinin analizine dayanarak sızıntının yaklaşık 600 kilometrekarelik bir alanı kapladığını iddia etti.

Asya'ya gitmek üzere yaklaşık bir milyon varil Rus petrolü taşıyan Caroline Bezengi gemisinin, ilk olarak 8 Haziran'da Yemen açıklarında sorun yaşadığını bildirdiği aktarıldı. Adı açıklanmayan deniz güvenliği yetkilileri, ilk belirlemelere göre gemide bir patlama meydana geldiğini dile getirdi.

Umman Çevre Kurumu tarafından yayınlanan bir açıklamada ise, petrol sızıntısının yaklaşık 390 kilometrekarelik (150 mil kare) bir alanı kapladığı belirtilerek su arıtma tesisleri ile turistik tesisler dahil bölgedeki tesisler için herhangi bir endişe bulunmadığını aktardı.

Deniz güvenliği yetkilileri, uygu görüntülerinden elde edilen verilerde karaya oturan 274 metrelik tankerden sızan petrolün geçen ayın sonunda yayılmaya devam ettiğini aktarırken bu durumun olası çevresel zarara ilişkin endişeleri artırdığını vurguladı.

Caroline Bezengi gemisi Nisan ayında Rusya'nın Karadeniz'deki Novorossiysk limanında yükleme yaparak Mayıs sonunda Süveyş Kanalı'ndan geçti. Geminin, çeşitli ülkelerin bayrakları altında seyreden Rusya tarafından kullanılan eski petrol tankerlerinden oluşan gölge filonun bir parçası olduğu ve Avrupa Birliği, Ukrayna, Birleşik Krallık, Kanada ve İsviçre tarafından yaptırım listesinde bulunduğu ifade ediliyor.

Kaynak: İHA

Denizcilik, Enerji, Ulaşım, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Umman'da Petrol Sızıntısı 400 km² Alanı Kaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı 100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı
Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak
“Yeter” dedi, kimse dinlemedi Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar "Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
Ünlü oyuncu Duygu Sarışın Ünlü oyuncu Duygu Sarışın
İşte TBMM’de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa

18:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
18:01
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti
17:56
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
17:46
Araç sahiplerine müjde: Beklenen dev zam iptal edildi
Araç sahiplerine müjde: Beklenen dev zam iptal edildi
17:20
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
16:36
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos’ta tarihi bir konuşma yapacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 19:26:11. #7.12#
SON DAKİKA: Umman'da Petrol Sızıntısı 400 km² Alanı Kaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.