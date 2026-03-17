Umman Körfezi'nde Tankere Saldırı - Son Dakika
Umman Körfezi'nde Tankere Saldırı

17.03.2026 07:00
UKMTO, Umman Körfezi'nde bir tankere bilinmeyen cisim isabet etti, hasar oluştu ama yaralı yok.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi (UKMTO), Umman Körfezi'nde demirli bir tankere bilinmeyen bir cisim isabet etmesi sonucu gemide küçük çaplı hasar meydana geldiğini açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş sürerken, uluslararası deniz ticaretinin güvenliği konusundaki endişeleri artıracak bir gelişme daha yaşandı. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi (UKMTO), Umman Körfezi'nde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fucayra kentinin 42,5 kilometre doğusunda demirli olan bir tankere bilinmeyen bir cisim isabet ettiğini açıkladı. Gemide küçük çaplı hasar meydana geldiği belirtilirken, mürettebattan yaralanan kimsenin olmadığı aktarıldı. Ayrıca olumsuz bir çevresel etkinin bildirilmediği kaydedildi. UKMTO, bölgedeki gemilere dikkatli şekilde seyretme ve şüpheli durumlar hakkında bildirimde bulunma çağrısı yaptı. - DUBAİ

Kaynak: İHA

Denizcilik, Orta Doğu, Güvenlik, Olaylar, Dubai, Yerel, Son Dakika

