Ümraniye Belediyesi Deprem Sonrası Vatandaşların Yanında

Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Ümraniye Belediyesi, tüm ekipleriyle sahaya indi. Sıcak ikramlar, güvenli alanlar ve moral desteğiyle vatandaşların yanında yer aldı.

İstanbul'da yaşanan deprem sonrası Ümraniye Belediyesi örnek bir refleksle harekete geçti. Marmara Denizi merkezli 6,2 büyüklüğündeki sarsıntının ardından, Başkan İsmet Yıldırım'ın talimatıyla tüm ekipler anında sahaya indi. AFAD koordinasyonunda ilçe genelinde başlatılan tarama çalışmalarıyla riskli alanlar kontrol altına alınırken evlerine girmeye çekinen vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikramları yapıldı. Belediye meydanı, spor salonları, okullar, millet bahçeleri ve camiler güvenli konaklama alanı olarak açıldı.

Üm-Ak Ekibi sahada, vatandaşın yanında

Ümraniye Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ÜM-AK), hem denetimlerde bulundu hem de mobil ikram araçlarıyla sahadaki vatandaşlara destek verdi. Özellikle ilk saatlerde açık alanlara çıkan Ümraniyelilere moral kaynağı olan sıcak ikramlar, gece boyunca devam etti.

Başkan Yıldırım: "Vatandaşımızla biriz, beraberiz"

Depremin ardından açıklama yapan Başkan Yıldırım, "Çok şükür ilçemizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ancak vatandaşlarımız doğal olarak endişelendi. 25 dönümlük Belediye Meydanımız doldu taştı. Biz de ekiplerimizle komşularımızın yanındaydık. İnşallah bundan sonra kentsel dönüşüm konularında da aynı dayanışmayı sürdürürüz" dedi. Ümraniye Belediyesi; hızlı refleksi, koordineli müdahalesi ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla bir kez daha örnek oldu. Yetkililer, ihtiyaç devam ettiği sürece sıcak ikramların ve saha desteğinin süreceğini vurguladı. - İSTANBUL