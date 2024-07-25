Ümraniye Belediyesi Kadın Eli Pazarı ile Sosyal Sorumluluk Projesine İmza Attı - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi Kadın Eli Pazarı ile Sosyal Sorumluluk Projesine İmza Attı

Ümraniye Belediyesi Kadın Eli Pazarı ile Sosyal Sorumluluk Projesine İmza Attı

Ümraniye Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerini sergileme ve satışa sunma fırsatı bulduğu Ümraniye Kadın Eli Pazarı (ÜKEP) ile büyük bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Gıdadan tekstile yüzlerce ürünün yer aldığı pazarda kadınlar, sanat ve emeği buluşturuyor.

25.07.2024 13:34  Güncelleme: 13:45
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Ümraniye Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerini sergileme ve satışa sunma fırsatı bulduğu Ümraniye Kadın Eli Pazarı (ÜKEP) ile büyük bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Gıdadan tekstile yüzlerce ürünün yer aldığı pazarda kadınlar, sanat ve emeği buluşturuyor.

Yamanevler Kapalı Pazar Alanı'nda kurulan stant, her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri ziyaretçilere kapılarını açarak, kadınların becerilerini gözler önüne seriyor. Stantlarda, el yapımı takılar, aksesuarlar, ev dekorasyon ürünleri ve daha birçok özel ürün, büyük bir özenle hazırlanıp satışa sunuluyor. Bunun yanı sıra, sebze-meyve ve tekstil ürünleri de pazarda yer alarak ziyaretçilere geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Kadınların ekonomik bağımsızlığını desteklemeyi amaçlayan bu pazar, aynı zamanda dayanışma ve toplumsal birliktelik duygusunu güçlendiriyor. Ümraniye Kadın Eli Pazarı (ÜKEP) çalışmasında bulunan 60 tezgahta, 114 kadın ürünlerini satma imkanı buldu. Ayrıca son iki yılda meslek ve sanat eğitimleri sayesinde kendi işini kuran, sosyal medyada satış yapan ve işe giren 101 kadın bulunuyor.

Her köşede başka bir hikaye var

Kadın Eli Pazarı, sadece alışveriş yapmak için değil, aynı zamanda keyifli vakit geçirmek ve farklı el sanatlarını keşfetmek isteyen herkesi bekliyor. Ümraniye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, bu pazarda hem kaliteli ürünler bulabiliyor, hem de kadınların emeğine katkı sağlayabiliyor.

"Bu pazar, kadınlarımızın ekonomik hayata katılmaları için önemli bir adım"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Kadın Eli Pazarı'nın önemine değinerek, "Bu pazar, kadınlarımızın emeklerini değerlendirmeleri ve ekonomik hayata katılmaları için önemli bir adım. Kadınlarımızın üretkenliğini desteklemek ve onlara yeni fırsatlar sunmak bizim için büyük bir mutluluk" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ümraniye Belediyesi Kadın Eli Pazarı ile Sosyal Sorumluluk Projesine İmza Attı - Son Dakika

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