Ümraniye Belediyesi\'nden Bayram Öncesi Cami Temizliği

Ümraniye Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini hijyenik ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmesi için camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ümraniye Belediyesi, bayramda ibadetlerini gönül rahatlığıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar için tüm camilerde özellikle bayram döneminde camilerde yoğunluk yaşanacağı da göz önünde bulundurarak kapsamlı bir temizlik faaliyeti gerçekleştirdi. Temizlik çalışmaları, camilerin her köşesine özen gösterilerek yapıldı. Halıların yıkanmasından avluların süpürülmesine, cami içindeki her alanın dezenfekte edilmesinden çevre düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazede hizmet verildi. Ayrıca cami içindeki ışıklar, vitraylar ve camlar da temizlenerek ibadet alanlarının pırıl pırıl olmasına özen gösterildi.

Ümraniye Belediyesi, cami temizliği gibi önemli hizmetlerle ilçedeki yaşam kalitesini artırmaya ve vatandaşların bayramlarını daha huzurlu bir şekilde geçirmelerine katkıda bulunurken aynı zamanda bu anlamlı çalışmalarıyla da takdir topluyor. - İSTANBUL