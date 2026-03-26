Ümraniye\'de sevgi dolu buluşma: 10 özel gencin doğum günü bir arada kutlandı

Ümraniye Belediyesi tarafından Down Sendromu Farkındalık Haftası çerçevesinde 3'ü Down sendromlu olmak üzere toplam 10 engelli birey için toplu doğum günü etkinliği düzenlendi. Renkli görüntülerin yaşandığı programda özel gençler, pasta keserek doğum günlerini kutladı.

Tantavi Sosyal Tesisleri Asude Kafe'de düzenlenen programda 3'ü Down sendromlu, 7'si farklı engel gruplarından olan toplam 10 gencin doğum günü kutlaması yapıldı. Doğum günü pastasını Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'la birlikte kesen gençlerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

"Her ay burada o ay doğmuş engelsiz kardeşlerimiz için doğum günü yapıyoruz"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Özel gereksinimli bireylerimizin Ümraniye'de bir kafeleri yoktu, onlara bu güzel parkımız içindeki kafeyi açtık. 35 mahallemizden buraya geliyorlar, anneleri sağ olsun onları arabalarımızla alıp buraya getiriyoruz. Buraya gelip eğleniyorlar, oturup sohbet ediyorlar ve sosyalleşmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda okula da gidiyorlar tabii. Her ay burada o ay doğmuş engelsiz kardeşlerimiz için doğum günü yapıyoruz; bugün de bunun için buradayız. Görüyorsunuz mutlu olmayan kimse yok, yüzü asık kimse yok. O yüzden ben başta ailelere çocuklarıyla böyle güzel ilgilendikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Ümraniye'de engelde sınır yok"

Başkan Yıldırım, Ümraniye'ye açılacak Engelsiz Yaşam Merkezi'yle ilgili müjdeyi paylaşarak, "Şimdi önemli bir hizmetin daha temelini attık. İnşallah Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla birlikte "Engelsiz Yaşam Merkezi"mizi yapacağız; o zaman annelerimiz de biraz daha rahatlamış olacak. Yüzme havuzumuz var, ergoterapimiz var, kafemiz var, bir de yaşam merkezimiz olduktan sonra Ümraniye'de engelde sınır yok" ifadelerini kullandı.

"Burada herkes birbiriyle dost, ayrım olmadan herkes bir arada"

Engelli bireylerden Musap Düzgün, etkinlikten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Mutluyum, bu organizasyonu yapan ve emeği geçen herkesin ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Burada herkes iç içe, herkes birbiriyle dost, ayrım olmadan herkes bir arada konuşabiliyor, çayını kahvesini içebiliyor. İsmet Başkanıma böyle bir etkinlik düzenlediği için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yusuf Aydın da, "Burası çok güzel, engelliler için çok iyi bir yer olmuş. İsmet Başkanıma çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Doğum günü kutlaması, hatıra fotoğrafı çekimi ve hediye takdimlerinin ardından sona erdi. - İSTANBUL