Ümraniye Belediyesi'nden Geleceğin Polis Adaylarına Destek - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi'nden Geleceğin Polis Adaylarına Destek

Ümraniye Belediyesi\'nden Geleceğin Polis Adaylarına Destek

Ümraniye Belediyesi, polislik hayali kuran gençler için Fiziki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursu düzenleyerek, uzman eğitmenler eşliğinde fiziki mülakatlara hazırlık süreci sunuyor. Gençlere, kondisyon, beceri ve dayanıklılık gibi alanlarda eğitim veriliyor.

10.02.2025 11:48  Güncelleme: 11:50
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Ümraniye Belediyesi, geleceğin polis adayları için hayata geçirdiği Özel Yetenek Kursları ile gençleri hayallerine bir adım daha yaklaştırıyor.

Ümraniye Belediyesi'nin gençlerin kariyer hedeflerine ulaşmalarına destek olmak amacıyla sunduğu bu fırsat, polislik mesleğini hedefleyen adaylar için önemli bir hazırlık süreci sunuyor. Belediye, hayata geçirdiği 'Fiziki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursu' ile gençleri uzman antrenörler eşliğinde fiziki mülakatlara hazırlayarak geleceğin polis adaylarını hayallerine bir adım daha yaklaştırıyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından yeterli katılımcı sağlandıktan sonra çalışmalar sınav takvimlerine uygun dönemlerde Ümraniye Anadolu İmam Hatip Spor Salonu'nda yapılıyor. Kondisyon ve hazırlık etabı ile başlayıp sınavlara hazırlık ve parkur etabıyla devam ediyor.

Açılan kursta gençlere, alanında uzman ve tecrübeli eğitmenler eşliğinde haftanın 4 günü eğitim veriliyor. Gençler, verilen eğitim kapsamında kondisyon, dikkat, beceri, dayanıklılık, güç, sürat ve atiklik gibi alanlarda deneyim kazanıyor. Geçtiğimiz yıllarda Belediye'nin sunduğu kurs imkanı ile fiziki yeterlilik sınavlarını başarıyla tamamlayan ve hayallerine kavuşan gençlere destek olan Belediye, bu sene de aynı hedefle yola çıkan yüzlerce genci hayallerine bir adım daha yaklaştıracak.

Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gençlerin geleceğine yatırım yapmanın belediyenin önceliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Gençlerimiz bizim en değerli hazinemiz. Onların eğitimine ve kariyerlerine katkı sağlamak, belediyemizin en önemli görevlerinden biri. POMEM sınavlarına hazırlık kursumuz, gençlerimizin polislik gibi önemli bir mesleğe adım atmalarına yardımcı olacak " ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ümraniye Belediyesi'nden Geleceğin Polis Adaylarına Destek - Son Dakika

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