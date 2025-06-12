Ümraniye Belediyesi\'nden Sıfır Atık Çalışmalarıyla Ekonomiye Katkı

Ümraniye Belediyesi, ilçede çevre ve insan sağlığını ön planda tutarak yürüttüğü "Sıfır Atık" çalışmalarıyla önemli başarılara imza atıyor. Evsel atıklardan elektronik eşyalara, bitkisel atık yağlardan kullanılmış giysilere kadar birçok farklı kategoride toplanan atıklar, geri dönüşüm yoluyla hem çevrenin korunmasına katkı sağlıyor hem de ekonomiye kazandırılıyor.

Ümraniye Belediyesi, çevre ve insan sağlığını önceliklendirerek yürüttüğü geri dönüşüm çalışmalarıyla tonlarca atığı ekonomiye kazandırıyor. Ümraniye'de günlük ortalama 567 ton evsel atık, gece saatlerinde düzenli olarak toplanıyor. 2024 yılında toplam 206 bin 924 ton evsel atık toplanarak bertaraf edildi. Kağıt, plastik ve metal ambalaj atıkları için ayrı toplama sistemleriyle 20 bin ton atık geri dönüşüme kazandırıldı. Bu çalışmalar kapsamında ilçede 813 binin üzerinde geri dönüşüm poşeti, 2 bin 350 ofis tipi ve bin 225 market tipi geri dönüşüm kutusu dağıtıldı.

Esenkent'e yeni 'Atık Aktarma Merkezi'

Atıkların daha verimli ayrıştırılması ve taşınması amacıyla Esenkent Geri Kazanılabilir Atık Aktarma Merkezi 2024 yılında faaliyete geçti. Bu merkez, atıkların karışmadan toplanmasını ve lisanslı tesislere aktarılmasını sağlıyor.

Cam, yağ, pil ve lastikler ekonomiye kazandırılıyor

Cam kumbaraları ve mobil atık merkezleri sayesinde toplanan cam atıklar, enerji ve hammadde tasarrufu sağlayacak şekilde geri dönüştürülüyor. İlçedeki bin 297 noktadan toplanan 270 ton bitkisel atık yağ, çevreye zarar vermeden enerji üretiminde değerlendirildi. Ayrıca 7 bin kilogram atık pil, okullar ve kamu kurumlarından toplanarak çevre kirliliği önlendi. Atık ilaçlar için kurulan 129 toplama noktası, yılda ortalama 6 bin 500 kg ilaç bertaraf edilmesini sağladı. Servis ve akaryakıt istasyonlarından toplanan motor yağları enerjiye, 700 ton atık lastik ise geri kazanım ürünlerine dönüştürüldü.

660 ton giysi yeniden hayat buldu

Mahallelere yerleştirilen giysi kumbaraları sayesinde 400 noktadan 660 ton atık giysi toplanarak yeniden değerlendirilip ekonomiye katkı sağlandı. - İSTANBUL