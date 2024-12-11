Ümraniye Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve sıfır atık farkındalığını yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Ekolojik bahçede öğrencilerle birlikte kompost üretimi gerçekleştirildi.
Öğrenciler, evlerinde biriktirdikleri yumurta kabukları, sebze ve meyve kabukları, çay ve kahve artıkları gibi mutfak atıklarını okula getirerek organik gübre yapımına katkı sağladı. Ayrıca ağaçlardan dökülen yapraklar ve gazete kağıtları da kompost karışımına eklenerek karbon-azot dengesi oluşturuldu. Bu sayede kısa sürede çürüme sağlanarak doğal ve sağlıklı bir gübre elde edilmesi hedefleniyor.
Ümraniye Belediyesi, sıfır atık projeleri kapsamında okullarda teorik ve uygulamalı eğitimler düzenliyor. Çalışmalar, hem doğal kaynakların korunmasını hem de temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama bilincinin aşılanmasını amaçlıyor.
Organik gübre ile daha verimli toprak, daha sağlıklı ürünler
Üretilen organik gübre, toprağın yapısını iyileştirerek ekilen ürünlerin daha verimli ve sağlıklı olmasını sağlıyor. Bu çalışmalara katılan öğrenciler, küçük yaşta çevre dostu alışkanlıklar kazanarak sıfır atık bilinciyle büyüyor. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Ümraniye Belediyesi'nden Sıfır Atık Eğitim Projesi - Son Dakika
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