Ümraniye Belediyesi'nden Sürdürülebilir Atık Yönetimi - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi'nden Sürdürülebilir Atık Yönetimi

Ümraniye Belediyesi\'nden Sürdürülebilir Atık Yönetimi

Ümraniye Belediyesi, modern ekipman ve sürdürülebilir uygulamalarla 68 bin ton katı atık toplayarak geri dönüşüm süreçlerine kazandırdı. Bu yerel yönetim, çevre dostu çalışmalarla doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunuyor.

20.01.2025 15:46  Güncelleme: 15:51
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Ümraniye Belediyesi, modern ekipman ve sürdürülebilir uygulamalarla ilçe genelinde 68 bin ton katı atık toplayarak geri dönüşüm süreçlerine kazandırdı. Doğal kaynakların korunmasına katkı sağlayan bu çevre dostu çalışmalar, daha temiz ve yaşanabilir bir Ümraniye için örnek teşkil ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, modern araçlar ve profesyonel ekiplerle yürüttüğü sistemli atık yönetimi sayesinde cadde, sokak ve mahallelerden düzenli olarak atıkları topladı. Son 1 yılda toplanan 68 bin ton katı atık, geri dönüşüm süreçlerine uygun bir şekilde bertaraf edilerek doğal kaynakların korunmasına katkı sağladı. Ayrıca ilçede faaliyet gösteren bin 12 işletmeden kaynaklanan dönüştürülemeyen atıklar ile vatandaşların çıkardığı eski eşya ve moloz gibi atıklarla birlikte son bir yılda ekipler tarafından ilçe genelinde 68 bin ton katı atık toplandı.

Çevre bilincini artırmaya yönelik projelerle desteklenen atık yönetimi faaliyetleri, Ümraniye'nin daha temiz ve yaşanabilir bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, sürdürülebilir atık yönetimi uygulamalarıyla çevre dostu projelerine önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ümraniye Belediyesi'nden Sürdürülebilir Atık Yönetimi - Son Dakika

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