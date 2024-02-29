Ümraniye'de 28 Şubat darbesi sergisi ve söyleşi programı düzenlendi - Son Dakika
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Ümraniye'de 28 Şubat darbesi sergisi ve söyleşi programı düzenlendi

Ümraniye\'de 28 Şubat darbesi sergisi ve söyleşi programı düzenlendi

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen 28 Şubat Programı ve Sergisi'nde, darbe temalı gazete kupürleri sergilendi ve söyleşi düzenlendi. Programa çok sayıda vatandaş katıldı.

29.02.2024 09:36  Güncelleme: 09:38
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Ümraniye'de, 28 Şubat darbesinde çıkarılan gazetelerin kupürlerinden oluşan sergi ve söyleşi programı düzenlendi. Düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Ümraniye Belediyesi tarafından 28 Şubat'ın yıl dönümünde "28 Şubat Programı ve Sergisi" isimli program düzenlendi. Dün akşam düzenlenen programda, 28 Şubat tarihinde çıkan gazetelerin darbe temalı kupürleri sergilendi. Vatandaşların sergiye katılımının ardından alanda söyleşi düzenlendi. Söyleşiye, Yazar Kenan Alpay, İlhan Aktaş ve Eğitimci-Yazar Gülşen Özer konuşmacı olarak katıldı. Vatandaşlar, sergi ve söyleyişe yoğun ilgi gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ümraniye'de 28 Şubat darbesi sergisi ve söyleşi programı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de 28 Şubat darbesi sergisi ve söyleşi programı düzenlendi - Son Dakika
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