Ümraniye'de Geleneksel Çocuk Oyunları ve fiziksel etkinlikler tamamlandı
Ümraniye'de Geleneksel Çocuk Oyunları ve fiziksel etkinlikler tamamlandı

Ümraniye\'de Geleneksel Çocuk Oyunları ve fiziksel etkinlikler tamamlandı
30.04.2026 13:00  Güncelleme: 13:03
Ümraniye'de düzenlenen 13. Geleneksel Çocuk Oyunları ile İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlikler, yoğun katılım ve büyük heyecanla tamamlandı.

Ümraniye'de düzenlenen 13. Geleneksel Çocuk Oyunları ile İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlikler, yoğun katılım ve büyük heyecanla tamamlandı.

Organizasyon kapsamında geleneksel oyunlarda 8 bin 253 öğrenci; yakan top, mendil kapmaca ve sek sek branşlarında yarıştı. İlkokullar arası fiziksel etkinliklerde ise 78 okuldan 5 bin 325 öğrenci; bowling, çemberle iş birliği, çift ayak atlama, bayrak koşusu ve farklı branşlarda mücadele etti. Kapanış programı Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Program akrobasi gösterisiyle başlarken, protokol konuşmalarıyla devam etti ve ödül töreniyle sona erdi.

Kapanışta konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, yaklaşık 13 bin öğrencinin organizasyona katıldığını belirterek, "Kapanış töreni, müsabakaların tamamlandığı ve dereceye giren öğrencilerin ödüllerini aldığı bir süreçtir. Aylardır süren bu etkinliklerde öğrencilerimiz hem yarıştı hem de keyifli vakit geçirdi" dedi.

Geleneksel çocuk oyunlarının önemine değinen Yıldırım, mendil kapmaca, sek sek ve yakan top gibi oyunların yanı sıra farklı fiziksel branşlarda da yarışmalar düzenlendiğini ifade etti. Ümraniye'de gençlerin sporla iç içe olmasının kendilerini memnun ettiğini belirten Yıldırım, ilçede spor yapan genç sayısının her geçen gün arttığını söyledi. Program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ümraniye'de Geleneksel Çocuk Oyunları ve fiziksel etkinlikler tamamlandı - Son Dakika

Fenerbahçe’ye piyango Mektup gönderdiler Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
Doğumu eşi yaptı, “nazı“ kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu Doğumu eşi yaptı, "nazı" kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu!
Ziraat Türkiye Kupası’nın final yeri ve tarihi belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihi belli oldu
Mourinho’dan Real Madrid iddialarına yanıt Mourinho'dan Real Madrid iddialarına yanıt
Kardeşini öldürüp değerli eşyalarını almıştı, hastanede yatağında gözaltına alındı Kardeşini öldürüp değerli eşyalarını almıştı, hastanede yatağında gözaltına alındı
Bu kadarına da pes Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü Bu kadarına da pes! Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü

13:54
Galatasaray’da Gabriel Sara şoku
Galatasaray'da Gabriel Sara şoku
13:32
Okan Buruk “Anlaşmaya vardık“ deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
Okan Buruk "Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
13:26
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
12:47
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
12:42
Dicle Üniversitesi’nin kampüsünde petrol bulundu 6 sondaj kuyusu açılacak
Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde petrol bulundu! 6 sondaj kuyusu açılacak
12:08
Generali görevinden eden şov MSB nedenini iki cümlede özetledi
Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
SON DAKİKA: Ümraniye'de Geleneksel Çocuk Oyunları ve fiziksel etkinlikler tamamlandı - Son Dakika
