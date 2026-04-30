Ümraniye\'de Geleneksel Çocuk Oyunları ve fiziksel etkinlikler tamamlandı

Ümraniye'de düzenlenen 13. Geleneksel Çocuk Oyunları ile İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlikler, yoğun katılım ve büyük heyecanla tamamlandı.

Organizasyon kapsamında geleneksel oyunlarda 8 bin 253 öğrenci; yakan top, mendil kapmaca ve sek sek branşlarında yarıştı. İlkokullar arası fiziksel etkinliklerde ise 78 okuldan 5 bin 325 öğrenci; bowling, çemberle iş birliği, çift ayak atlama, bayrak koşusu ve farklı branşlarda mücadele etti. Kapanış programı Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Program akrobasi gösterisiyle başlarken, protokol konuşmalarıyla devam etti ve ödül töreniyle sona erdi.

Kapanışta konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, yaklaşık 13 bin öğrencinin organizasyona katıldığını belirterek, "Kapanış töreni, müsabakaların tamamlandığı ve dereceye giren öğrencilerin ödüllerini aldığı bir süreçtir. Aylardır süren bu etkinliklerde öğrencilerimiz hem yarıştı hem de keyifli vakit geçirdi" dedi.

Geleneksel çocuk oyunlarının önemine değinen Yıldırım, mendil kapmaca, sek sek ve yakan top gibi oyunların yanı sıra farklı fiziksel branşlarda da yarışmalar düzenlendiğini ifade etti. Ümraniye'de gençlerin sporla iç içe olmasının kendilerini memnun ettiğini belirten Yıldırım, ilçede spor yapan genç sayısının her geçen gün arttığını söyledi. Program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi. - İSTANBUL