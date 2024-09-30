Ümraniye'de Zabıta Ekipleri Fırınları Denetliyor - Son Dakika
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Ümraniye'de Zabıta Ekipleri Fırınları Denetliyor

Ümraniye\'de Zabıta Ekipleri Fırınları Denetliyor

Ümraniye Belediyesi Zabıta Ekipleri, fırınlarda ruhsat, fiyat ve gramaj denetimlerini artırarak halka sağlıklı gıda sunumunu hedefliyor. Denetimlerde özellikle ürün gramajları, fiyat standartları ve malzeme kalitesi kontrol ediliyor.

30.09.2024 09:35  Güncelleme: 09:38
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Ümraniye Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilçe genelindeki fırınlarda ruhsat, fiyat ve gramaj denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Halkın sağlıklı ve güvenli ekmeğe ulaşabilmesi için yapılan bu denetimlerde, özellikle ürün gramajları ve fiyatların belirlenen standartlara uygun olup olmadığı titizlikle kontrol ediliyor.

Vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini artıran Ümraniye Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilçedeki pastane, fırın, zincir marketler ve tatlı satışı yapan işletmeleri düzenli olarak denetliyor. Gıda ürünü satan işletmelerde özellikle terazi, etiket ve gramaj kontrollerine odaklanan zabıta ekipleri, ürünlerin uygun şartlarda satılmasını sağlamak için titizlikle çalışıyor. Ayrıca, kullanılan malzemelerin son kullanma tarihleri, ürün gramajları ve çalışanların temizlik kurallarına uygunluğu da denetimler kapsamında kontrol ediliyor. Zabıta ekipleri, belirlenen kurallara uymayan işletmelere yasal işlem uygulamaya devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ümraniye'de Zabıta Ekipleri Fırınları Denetliyor - Son Dakika

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