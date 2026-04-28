Ümraniye mehtere sırtını çevirmedi
Ümraniye mehtere sırtını çevirmedi

28.04.2026 16:45  Güncelleme: 16:48
Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen "Mehteran Dinletisi" programı, ilçe sakinlerine unutulmaz anlar yaşattı. Osmanlı'nın köklü mirasını yansıtan mehter marşları eşliğinde gerçekleşen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve ailesinin ev sahipliğinde düzenlenen mehteran yürüyüşüne İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım da katıldı.

Alemdağ Caddesi'nde başlayan mehteran yürüyüşü, marşlar eşliğinde ilerleyerek Ümraniye Meydanı'na kadar devam etti. Cadde boyunca vatandaşların alkışlarıyla karşılanan mehteran takımı, meydanda gerçekleştirdiği performansla izleyenlere adeta görsel ve işitsel bir şölen sundu. Özellikle çocuklar ve ailelerin yoğun katıldığı program, renkli ve coşkulu görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçede kültürel değerlerin yaşatılmasına büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Ümraniye Çarşı'dayız. Biz şanslıyız; Ümraniye Belediyemizin mehteri var. Mehter takımımız her cuma günü Alemdağ Caddesi'nde siz değerli misafirlerimize gösteri yapıyor. Biz geleceğimize ve tarihimize sırtımızı dönmeyiz" ifadelerini kullandı.

Geleneksel değerlerin yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen mehteran dinletisi, hem nostaljik hem de milli duyguları pekiştiren atmosferiyle katılımcılardan tam not aldı. Ümraniye Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında benzer programların önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Yerel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
