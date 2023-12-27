Ümraniye Müftüsü babasının cenaze namazını kıldırdı

Ümraniye Müftüsü Abdulkerim Çelik, solunum yetmezliği nedeniyle Erzurum Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Kur'an Kursu Hocası olan babası İsrafil Çelik'in cenaze namazını kıldırdı.

Erzurum'da Gaziler Kur'an Kursu'nda yüzlerce hafız yetiştiren, Kur'an Kursu Hocası İsrafil Çelik, 73 yaşında hayatını kaybetti. Hayatını İslam ve Kur'an'a adayan Çelik, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Ümraniye Müftüsü Abdulkerim Çelik ve Tortum Vaizi Abdurrahim Çelik'in babası İsrafil Çelik, geçtiğimiz hafta solunum yetmezliği nedeniyle Erzurum Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen 73 yaşında hayatını kaybeden İsrafil Çelik'in cenazesi Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Oltu'nun Tutmaç Mahallesinde bulunan aile kabristanında toprağa verildi.

Uzun yıllar Rize'nin Güneysu ilçe Müftüsü olarak görev ve bir süre önce Ümraniye Müftüsü olarak atanan Abdulkerim Çelik, hayatını kaybeden babası İsrafil Çelik'in cenaze namazını kıldırdı. Cenaze Namazına Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Profesörlerinden Prof. Dr. Mustafa Ağrıman, Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı, çok sayıda ilçe müftüsü, Erzurum Din Görevlileri Dernek Başkanı ve Ulu Camii İmam Hatibi Emrullah Kaçar, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şube Müdürü Bahattin Çelik, Çelik'in yetiştirdiği çok sayıda hafız ile vatandaşlar ve aile efradı katıldı. İsrafil Çelik'in cenazesi Oltu'nun Tutmaç mahallesinde dualar eşliğinde toprağa verildi.

Çelik ailesi daha sonra taziyeleri kabul etti. - ERZURUM