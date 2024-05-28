Ümraniyeli Sporcular Spor Toto Minikler Judo Şampiyonası\'nda Altın Madalya Kazandı

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Spor Toto Minikler Judo Şampiyonası'nda Ümraniyeli sporcular performanslarıyla dikkat çekti. 70 ilden bin 430 sporcunun katıldığı müsabakalarda Ümraniye Belediyesi'ni temsil eden 2 sporcu, 42 kg ve 48 kg'da altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Uşak'ta düzenlenen Spor Toto Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılan Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları 42 kg ve 48 kg müsabakalarında altın madalya kazanarak şampiyon oldular.

Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecekler

70 ilden bin 430 sporcunun katıldığı müsabakalarda Ümraniye'yi temsil eden judoculardan Adem Doğru ve Ece Bostan, yarıştıkları 42 kg ve 48 kg'da Türkiye şampiyonu olarak Ümraniye'ye döndüler. Dereceye giren sporcular, 29-30 Haziran 2024 tarihlerinde Makedonya'da düzenlenecek olan Minikler Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek. - İSTANBUL