Umre Ödüllü Bilgi Yarışması'nın Eskişehir Töreni

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen "Umre Ödüllü Bilgi Yarışması"nın Eskişehir ayağında dereceye giren öğrenciler, resmi törenle ödüllerini aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gençlerin bilgi birikimini artırmak amacıyla organize ettiği ve 11 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen yarışmanın sonuçlanmasının ardından Eskişehir'de ödül töreni düzenlendi. Gençlik Hizmetlerinden sorumlu İl Müftü Yardımcısı Sacit Ekerim'in riyasetinde organize edilen programda, lise ve üniversite kategorisinde birinci olan öğrenciler umre ziyareti ile ödüllendirilirken, dereceye giren diğer öğrencilere de çeşitli hediyeler takdim edildi. Yarışma kapsamında kendi kategorilerinde Eskişehir birincisi olan lise ve üniversite öğrencileri, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umre ziyareti kazandı. Her iki kategoride de ilk 9'a girerek başarı elde eden diğer öğrencilere ise altın, para ödülü ve Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları'na ait kıymetli eserler hediye edildi.

"Katılım sağlayan tüm gençlere ve ailelerine teşekkür ederim"

Ödül töreninde konuşan ve yarışmaya katılım sağlayan tüm gençlere teşekkür eden İl Müftü Yardımcısı Sacit Ekerim, "Yarışmaya katılım sağlayan tüm gençlere ve onlara destek olan ailelerine teşekkür ederek başarılarının devamını dilerim" ifadelerini kullandı.

Ödül takdimlerinin ardından program; protokol, öğrenciler ve ailelerin birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafı ve çay ikramının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR