Umreye Giden İbrahim Tanrıkulu Hayatını Kaybetti

BOLU (İHA) – Bolu'dan umre vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'ın Mekke kentine giden İbrahim Tanrıkulu (83) hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, umre ibadeti amacıyla memleketi Bolu'dan yola çıkarak kutsal topraklara giden İbrahim Tanrıkulu, Mekke'de vefat etti. Tanrıkulu'nun cenazesinin, Mescid-i Haram'da kılınacak cenaze namazının ardından Mekke'de toprağa verileceği öğrenildi. - BOLU
