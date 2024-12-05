Umurlu Sınır Kapısı\'na Su Hattı

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HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Derecik ilçesindeki Umurlu Sınır Kapısı için içme suyu çalışmaları devam ediyor.

Derecik İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğince ihalesi yapılan "Derecik Umurlu Sınır Kapısı İçme Suyu Yapım İşi" çalışmaları kapsamında 2200 rakımdan içme suyu hattı çekilmesi çalışmaları devam ediyor. 5 kilometre mesafeden getirilecek içme suyu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Derecik Umurlu Sınır Kapısı'nda yaşanan sıkıntı da giderilmiş olacak. - HAKKARİ