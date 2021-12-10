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'Umut Yaşam Destek Merkezi Psikososyal Destek Projesi' protokolü imzalandı - Son Dakika

'Umut Yaşam Destek Merkezi Psikososyal Destek Projesi' protokolü imzalandı

10.12.2021 08:35
'Umut Yaşam Destek Merkezi Psikososyal Destek Projesi' protokolü imzalandı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) arasında 'Umut Yaşam Destek Merkezi Psikososyal Destek Projesi' protokolü imzalandı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) arasında 'Umut Yaşam Destek Merkezi Psikososyal Destek Projesi' protokolü imzalandı.

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'ün katılımlarıyla imzalanan protokol ile Aydın Valiliği tarafından başlatılan 'İntihar ve İntiharı Önleme' programı kapsamında çalışma yürütülecek. Protokol kapsamında Aydın İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yer alan Umut Yaşam Destek Merkezi takibinde yer alan intihar düşüncesi ve intihar girişim öyküsü bulunan kişilere, yakınlarını intihar nedeniyle kaybedenlere ve intihar yönünden risk oluşturabilecek psikolojik sağlık sorunu yaşayan kişilere koruyucu ve önleyici psikososyal destek hizmeti sağlamak amaçlanıyor. - AYDIN

'Umut Yaşam Destek Merkezi Psikososyal Destek Projesi' protokolü imzalandı
'Umut Yaşam Destek Merkezi Psikososyal Destek Projesi' protokolü imzalandı
'Umut Yaşam Destek Merkezi Psikososyal Destek Projesi' protokolü imzalandı

Adnan Menderes Üniversitesi, İntihar, Aydın, Umut, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Umut Yaşam Destek Merkezi Psikososyal Destek Projesi' protokolü imzalandı - Son Dakika


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