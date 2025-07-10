Umuttan Şampiyonluğa: Sevda Kılınç Çırakoğlu\'nun Hikayesi

2025 yılında Türkiye 400 metre ve 200 metre görme engelliler kategorisinde birinci olan milli atlet Sevda Kılınç Çırakoğlu, yıllar önce hayatını değiştiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle sporu bırakmanın eşiğine gelen milli atlet Sevda Kılınç Çırakoğlu, yaşadığı zorlukları bir mektupla dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e iletti. Genç sporcunun azmi ve çabası karşılıksız kalmadı. Fatma Şahin, mektuba kayıtsız kalmayarak Çırakoğlu'na destek verdi. Bu destek, sadece bir sporcunun kariyerini değil, aynı zamanda bir umut hikayesini de yeniden yazdı. Destek sonrası antrenmanlarına yeniden yoğunlaşan ve hedeflerine odaklanan Sevda Kılınç Çırakoğlu, kısa sürede ulusal ve uluslararası yarışmalarda dikkat çeken başarılar elde etti. Kendi ifadesiyle "bir mektupla hayatı değişen" Çırakoğlu, şimdi hem Türkiye'yi temsil ediyor hem de genç sporculara ilham kaynağı oluyor.

"Ülkemi, bayrağımı uluslararası arenada dalgalandırdım"

Başarılarıyla Türkiye'ye gurur yaşatan Sevda Kılınç Çırakoğlu, ziyarette duygularını şu sözlerle dile getirerek, "Biraz korkudan, biraz sevgiden. Ailenin hızla el uzatan, yürekten destek veren gücüyle yola çıktım. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin sadece binalar, yollar, hizmetler yapmadı, engellilere umut, kadınlara güç verdi. Yanımda Bakan Hanım, arkamda ise koca bir şehir vardı. Önümde bir atletizm pisti uzanıyordu. Ben de çıktım, koştum. Ülkemi, bayrağımı uluslararası arenada dalgalandırdım" dedi.

"Asıl başarıyı kendi sesimi keşfettiğimde yaşadım"

Başarılarının sadece madalyalarla sınırlı olmadığını vurgulayan Kılınç, "Asıl başarıyı kendi sesimi keşfettiğimde yaşadım. Engelin yalnızca görmemek olmadığını, asıl engelin umutsuzluk, inançsızlık ve yalnızlık olduğunu anladım. Başkanım geldiğinde sanki kızımın ya da kendi iç sesimin 'Sevda, sen yaparsın' dediğini duydum. O an tarifsiz duygular yaşadım. Sadece bir sporcu değil, aynı zamanda bir anne, bir eğitimci, çocuklara ve gençlere ilham olan bir rol model oldum. Eşimle birlikte çocuklarımızı da bu bilinçle yetiştiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Belki de o mektubu yazmasaydım, bugünleri göremeyecektim"

Kılınç, hayatındaki dönüm noktasının Fatma Şahin'e yazdığı bir mektup olduğunu ifade ederek, "Belki de o mektubu yazmasaydım, bugünleri göremeyecektim. Ama şimdi kendi paramı kazanıyor, kendi hayatımı yaşıyorum. Eşimle hayatı paylaşarak ilerliyorum. En büyük hayalim, bir gün ben de bir Fatma Şahin olmak. Nasıl ki siz benim elimden tuttuysanız, ben de bir gün bir başkasının elinden tutacağım. Bu benim boynumun borcu" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şampiyon Atlet Sevda Kılınç Çırakoğlu ve tüm engelli sporculara desteklerini sürdüreceğini söyledi. - GAZİANTEP