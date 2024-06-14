UNICEF Seyda Kayhan Anaokulu'ndan Babalar Günü etkinliği - Son Dakika
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UNICEF Seyda Kayhan Anaokulu'ndan Babalar Günü etkinliği

Aydın Efeler ilçesindeki UNICEF Türkiye Milli Komitesi Seyda Kayhan Anaokulu 4-A şubesi öğrencileri, 'Sen Benim Masalımın En Büyük Kahramanısın' etkinliği ile Babalar Günü'nü büyük bir coşkuyla kutlarken, babalar etkinliğe çocuklarının istediği masal kahramanı kostümleriyle katılarak miniklere sürpriz yaptı. Etkinlik, çocukların ve babaların birlikte yaptıkları toplu dansla sona ererken, babaların özel günü hem çocuklar hem de babalar için unutulmaz bir anıya dönüştü.

14.06.2024 09:18
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Aydın Efeler ilçesindeki UNICEF Türkiye Milli Komitesi Seyda Kayhan Anaokulu 4-A şubesi öğrencileri, 'Sen Benim Masalımın En Büyük Kahramanısın' etkinliği ile Babalar Günü'nü büyük bir coşkuyla kutlarken, babalar etkinliğe çocuklarının istediği masal kahramanı kostümleriyle katılarak miniklere sürpriz yaptı.

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Seyda Kayhan Anaokulu'nun anlamlı etkinliği, Babalar Günü'nü coşkusunu ikiye katlarken ailelerin de birlikte keyifli zaman geçirmesine vesile oldu. Etkinliğe babaların çocuklarının istediği masal kahramanı kostümü ile gelmesi çocukları çok mutlu etti. Çocuklar, babaları için özel olarak hazırladıkları gösterileri sunarak, onlara hediyeler verdi. Babaların kostümleriyle yaptıkları defile, hem eğlenceli hem de duygusal anlara sahne oldu. Etkinlik, çocukların ve babaların birlikte yaptıkları toplu dansla sona ererken, babaların özel günü hem çocuklar hem de babalar için unutulmaz bir anıya dönüştü. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel UNICEF Seyda Kayhan Anaokulu'ndan Babalar Günü etkinliği - Son Dakika

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