ÜNİPERSEN'den YÖK Önünde Eylem - Son Dakika
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ÜNİPERSEN'den YÖK Önünde Eylem

ÜNİPERSEN\'den YÖK Önünde Eylem

ÜNİPERSEN, üniversite idari personelinin sorunları için YÖK önünde eylem yapıp Meclis'e torba yasa sundu.

28.09.2024 17:40
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Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), dün Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önünde üniversitelerde çalışan idari personelin yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulması talebiyle yaptığı eylem sonrası Ulus meydanında kamu personelinin genel sorunlarına yönelik haftaya açılacak Meclis'te torba yasa yapılması için basın açıklaması yaptı.

Türkiye'nin birçok yerinden gelerek Ulus meydanında bir araya gelen ÜNİPERSEN üyeleri ve Bizim Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (BİZİMSEN) üniversitelerde görev yapan idari personelin başta tayin sorunu olmak üzere yaşadığı problemlerin çözülmesi talebinde bulundu. Ellerindeki pankartlarla sloganlar atan grup adına açıklama yapan ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel, sendika olarak üniversite idari personelinin ve yerel yönetim personelinin özelindeki sorunlara çözüm üretmek için mücadele ettiklerini belirtti. Başkan Güzel şöyle konuştu:

"Son zamanlarda kamu sendikalarının büyük bir kısmının siyasete angaje olması, 2021 yılından bu yana da toplu sözleşme ikramiyesi, şu sendika üyelerine verilsin, bu sendika üyelerine verilmesin şeklinde, toplu sözleşmelerde, TBMM'de ve diğer alanlarda çalışmalar yapıldığı için, adeta kamu sendikacılığı bugünün rakamı ile 641 liraya indirgenmiştir. En son, TBMM'de, yine bir ayrımcılık peşinde koşanlara taviz verilmeden çıkarılan ikramiye yasası ile artık gerçekten hak arama noktasına gelinmiş oldu."

"4 mesleğe 3600 ek gösterge verilerek büyük bir adaletsizlik yaşanmıştır"

3600 ek göstergenin sadece 4 mesleğe verilerek adaletsizlik yaşandığından bahseden Güzel, "3600 ek gösterge çalışmasında gerçek mücadele yapılmadı, bunun en büyük göstergesi 4 mesleğe 3600 ek gösterge verilerek büyük bir adaletsizlik yaşanmış, bir sonraki toplu sözleşmede de yeni karar alınmak zorunda kalınmıştı. 2023 yılında yapılan '7. Dönem Toplu Sözleşme'de, 1. dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi kararı, siyasetin de verdiği söz olduğu halde, aradan geçen 1 yılı aşkın süreçte tek bir adım bile atılmamıştır" dedi.

"Kamuda mülakatların tümden kaldırılacağı sözü verilmesine rağmen hala bu konuda bir işlem tesis edilmemiştir"

Kamuda mülakatların kaldırılacağının sözünün verildiğini ancak bu sözün tutulmadığını söyleyen Güzel, "Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, 20 yıldır siyaseten de söz verildiği için seçim öncesi çok rahat kaldırılabilecekken, kaldırılmadı ve hala önümüzde sorun olarak durmaktadır. 2023 yılı Mayıs seçimleri öncesinde kamuda mülakatların tümden kaldırılacağı sözü verilmesine rağmen hala bu konuda da bir işlem tesis edilmemiştir. TÜİK'in piyasa gerçeklerinden uzak açıkladığı enflasyon oranları ile memur sefalete sürüklenirken, kamu sendikacılığının sesi çok cılız çıkmış, Mayıs 2023 seçimleri öncesi memurun bireysel olarak ses yükselmesi ile seyyanen zam sözü zor alınmıştı. Temmuz 2023'de memurlara uygulanan 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emekliliğe de yansıtılacağı sözü verildiği halde, emeklilerimize yansıtılmamış, emekli olan kişi çalışırken aldığı maaşın yüzde 40'ını almak zorunda kalmıştır" diye konuştu.

Güzel, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Üniversite idari personelinin tayin sorununa ilişkin 6. ve 7. dönem toplu sözleşmelerde karar alınmasına rağmen, uygulamaya konan bir çalışma olmamıştır. Kamu şeflerinin Adalet Bakanlığında görevli şeflere ödenen 120 puan özel hizmet tazminatının, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan şeflere uygulanması talebinde de bir çalışma yapılmamıştır. 2014 yılında Yükseköğretim kurumlarında çalışmanın karşılığı olarak getirilen yükseköğretim tazminatı, akademik personele ödenirken idari personel dışta tutulmuş, güçlü çalışma yapması beklenen sözüm ona kamu sendikaları bu konuda da sınıfta kalmıştır. 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı yasa ile mağdur olan, 5510 sonrası diye tanımlanan memurların mağduriyetini ortadan kaldıracak çalışmalar yapılamamış, 2023 yılı itibariyle de bu gruptan memurların emekli olmaya başlaması ile mağduriyet bordrolara da yansımaya başlamıştır. 2023 Mayıs seçimleri öncesinde kamu çalışanlarına kira yardımı sözü verildi. Ev ve kira fiyatlarının maaş artışlarına oranla çok daha yüksek artmasına rağmen bu konuda da elle tutulur bir çalışma yapılmamıştır."

Memurlara haklarının verilene kadar mücadelelerinin devam edeceğini söyleyen Başkan Güzel, "1 Ekim'de Meclis açılacağı için buradan sorunları tekrar hatırlatıp, 2024 yılı bitmeden çözümü için torba yasa taslağımızı hazırladık. Bu taslağı, buradan TBMM'ye ve tüm siyasi partilere gönderiyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Sendika, Eğitim, Hukuk, Yerel, Kamu, Ulus, Son Dakika

Son Dakika Yerel ÜNİPERSEN'den YÖK Önünde Eylem - Son Dakika

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