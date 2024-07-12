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Üniversite ile Muğla Büyükşehir arasında işbirliği protokolü

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Planlama Ajansı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü arasında ortak çalışmaları teşvik etmek ve karşılıklı anlayışı geliştirmek amacıyla iş birliği protokol imzalandı.

Eğitim ve araştırma faaliyetlerinde iş birliğini sağlayacak olan protokol, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından imzalandı. Protokol kapsamında kongre, sempozyum, eğitim, konferans gibi ortak akademik ve bilimsel faaliyetler ile ortak sportif ve kültürel aktiviteler düzenlenecek.

"Bilgi paylaşımını önemsiyoruz"

Protokol imza töreninde konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, "Bu proje ile birlikte teknoloji transfer ofisi ile Belediyenin proje geliştirmek ile birlikte bir bilgi paylaşımını amaçlıyoruz. Zaman zaman sadece bizim özelimize değil, dünyada da bazı şeyleri insanlar tekrar tekrar yapıyorlar, çünkü bir birlerinden haberleri olmuyor. Bizim her gün Amerika'yı yeniden keşfetmemize gerek yok. Yapılan işleri bilgi paylaşımı yaparak enerjimizi daha farklı alanlara aktarabilme imkanına sahip olabileceğimizi düşünüyorum. Bu açıdan Belediye ile Üniversite arasındaki iş birliğinin gayet normal mantıklı makul ve olması gereken bu olduğunu düşünüyorum. Belediyemiz ile biz buna başlarken Başkanımızı ziyaret ettiğimde kendisine bildirmiştim. Muğla Valiliğinin, Muğla Büyükşehir Belediyesinin buradaki Ticaret Odasının ve Üniversitenin bilgi birikimini birleştirilmesi, Muğla'nın ve Muğlalıların menfaatine olacak. Bu protokolün Muğla'mıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim" dedi.

"Dünya kenti Muğla vizyonu ile yola çıktık"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, daha sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kent için yola çıktıklarını belirterek, "Üniversitemiz akademik bilgi birikimi ve araştırma kapasitesiyle Muğla'nın kalkınmasına çok büyük katkılar sunmaktadır. Bu iş birliği sayesinde Üniversitemizin bilgi ve tecrübelerinden çok daha fazla yararlanacağız. Kalkınma projelerimizin daha etkin ve verimli şekilde hayata geçirilmesi için büyük bir fırsat olacaktır. 'Dünya Kenti Muğla' vizyonuyla yola çıkmıştık. Bu protokol Muğla'mıza katkı sunacaktır. Daha sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kent için adım atıyoruz aslında. Bu, şehrimizi geleceğe taşıyacak. Bu anlamda üniversitemize çok teşekkür ediyorum. Ben üniversitemiz için yerel yönetim olarak elimden gelen her türlü katkıyı sunmaya her zaman hazırım. Muğla'ya hayırlı olsun" diye konuştu.