Üniversite öğrencileri 'Kardeşimin Dolabı' projesi başlattı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Üniversite öğrencileri tarafından başlatılan 'Kardeşimin Dolabı' projesi kapsamında toplanan kıyafetler, ihtiyaç sahibi öğrenciler için bağışlandı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci yurdunda konaklayan öğrenciler, 'Kardeşimin Dolabı' isimli proje başlattı. Proje kapsamında öğrenciler, giymedikleri kıyafetlerini ihtiyaç sahibi öğrenciler için bağışladı. Toplanan kıyafetler paketlenerek, ilgili kuruma teslim edildi. - DÜZCE