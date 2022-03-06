Üniversite öğrencileri 'Kardeşimin Dolabı' projesi başlattı - Son Dakika
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Üniversite öğrencileri 'Kardeşimin Dolabı' projesi başlattı

06.03.2022 09:12
Üniversite öğrencileri 'Kardeşimin Dolabı' projesi başlattı

DÜZCE (İHA) – Üniversite öğrencileri tarafından başlatılan 'Kardeşimin Dolabı' projesi kapsamında toplanan kıyafetler, ihtiyaç sahibi öğrenciler için bağışlandı.

DÜZCE (İHA) – Üniversite öğrencileri tarafından başlatılan 'Kardeşimin Dolabı' projesi kapsamında toplanan kıyafetler, ihtiyaç sahibi öğrenciler için bağışlandı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci yurdunda konaklayan öğrenciler, 'Kardeşimin Dolabı' isimli proje başlattı. Proje kapsamında öğrenciler, giymedikleri kıyafetlerini ihtiyaç sahibi öğrenciler için bağışladı. Toplanan kıyafetler paketlenerek, ilgili kuruma teslim edildi. - DÜZCE

Üniversite öğrencileri 'Kardeşimin Dolabı' projesi başlattı
Üniversite öğrencileri 'Kardeşimin Dolabı' projesi başlattı

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Üniversite, gençlik, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üniversite öğrencileri 'Kardeşimin Dolabı' projesi başlattı - Son Dakika


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