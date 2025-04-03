Üniversite Öğrencileri Tarihi İstiklal Yolu'nu Keşfetti - Son Dakika
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Üniversite Öğrencileri Tarihi İstiklal Yolu'nu Keşfetti

Kastamonu'da üniversite öğrencileri, Tarihi İstiklal Yolu ve Dijital Müze'yi ziyaret etti.

03.04.2025 16:07
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Üniversite öğrencilerine Tarihi İstiklal Yolu tanıtıldı

KASTAMONU - Kastamonu'da üniversite öğrencileri, Dijital İstiklal Yolu Müzesi'ni ziyaret edip tarihi yolda yürüyüş yaptı.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği tarihi İstiklal Yolu Milli Parkı, Kastamonu Üniversitesi öğrencilerine tanıtıldı. Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü'nün destekleriyle Turizm Fakültesi tarafından hazırlanan proje çerçevesinde Kastamonu Teknokent hizmet binası içerisine 2022 yılında hizmete alınan Dijital İstiklal Yolu Müzesi ziyaret edildi. Öğrenciler daha sonra İstiklal Yolu'nun Kastamonu Üniversitesi kampüsünden geçen bölümünde yürüdü. Etkinlikte öğrencilere İstiklal Yolu'nun tarihteki önemiyle ilgili bilgiler verildi.

"Yürüyüşçülerin Kastamonu Üniversitesi kampüsü içerisinden geçmeleri gerekiyor"

Düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Muharrem Avcı, "Ziyarette öğrencilerimize müzemizi ve İstiklal Yolu'nun önemini anlatmaya da çalıştık. Burası neresidir sorusunun cevabı, söz konusu olan vatan ise gerisi teferruattır. İşte tarihi İstiklal Yolu, bu sözün resmi kanıtıdır. Dijital müze ve tarihi İstiklal Yolu üzerinde bütün Kastamonuların, bütün Kastamonu'yu ziyaret eden misafirlerin, Kastamonu'da öğrenim görenlerin, Kastamonu'yu tercih edenlerin gelip görmesi ve ziyaret etmesi gereken yerlerden bir tanesidir. Çünkü bu vatan çok kolay kurtulmadı, kurtarılamadı. Dolayısıyla nelerin yaşandığını iyi öğrenilmesi, iyi bilinmesi gerekiyor. İstiklal Yolu'nun dijital müzesinde interaktif materyallerle müze oluşturuldu. Asıl burada en büyük emek, tarihi İstiklal Yolu'nun izi üzerine yapılan seramik çalışmadır. Burada arkadaşlarımız yaklaşık 1,5 yıl boyunca 70x70 ebatlarında panolar yaptılar. O panolarda da İstiklal Yolu'nda yaşananları canlandırdılar. Geceleri ışıklandırılmış vaziyette olan bu yolun mutlaka görülmesi ve ziyaret edilmesi gerekiyor. Öncelikle Kastamonu halkının tanıma lazım, Kastamonuluların görmesi lazım, sonrasında da Kastamonu'yu ziyaret edenlerin bu yolda yürümesi lazım. İstiklal Yolu ile ilgili yapılan yürüyüşlerin de Kastamonu Üniversitesi'nden geçmesi gerekiyor. 9 Haziran'da İnebolu'dan başlayan İstiklal Yolu yürüyüşünde, yürüyüşçülerin Kastamonu'ya geldiklerinde asıl güzergah olan Kastamonu Üniversitesi kampüsü içerisinden geçmeleri gerekiyor. Kuzeykent Mahallesindeki bayrağın önünden şehir merkezine doğru yürüyüşün devam etmesi lazım. İstiklal Yolu, Kastamonu Üniversitesine önemli bir nitelik katıyor. Dolayısıyla da Kastamonu Üniversitesi'nin adında da İstiklal Yolunu değerlendirmek gerekiyor" dedi.

"Kastamonu kadının ve halkının bu bölgede nasıl bir mücadele verdiğini öğrencilerimize anlattık"

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal ise, "Tarihi İstiklal Yolu, Kurtuluş Mücadelesinin en önemli noktalarından bir tanesidir. İnebolu'dan Sakarya Meydan Muharebesine, Ankara'nın Polatlı ilçesi üzerinden bir güzergahtır. Bizler bu güzergahı geçtiğimiz aylarda öğrencilerimizle birlikte İnebolu ve Küre ilçelerine giderek, 9 Haziran'da düzenlenen İstiklal Yolu yürüyüşüne de katılım göstererek yürümüştük. Bizler sınıflarda teorik olarak anlattıklarımızı pratik olarak uygulamaya da geçirdik. Kastamonu Üniversitesi'nin Dijital İstiklal Yolu Müzesi 2022 yılında yapılarak açıldı. Müzeyi, Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü destek vererek Turizm Fakültesi tarafından yapıldı. Bizlerde bugün Dijital İstiklal Yolu Müzesini öğrenci kardeşlerimizle birlikte gezerek görme imkanı bulduk. Müzeden çıktıktan sonra da Kastamonu Üniversitesi içerisinden geçen tarihi İstiklal Yolu'ndan da öğrenci kardeşlerimizle birlikte temsili de olsa yürüme imkanı bulduk. Amacımız Kurtuluş Mücadelesinde kurtuluşa giden İstiklal'den İstikbal'e giden bu yolda Kastamonu'nun ve Kastamonu kadının ve halkının bu bölgede nasıl bir mücadele verdiğini öğrencilerimize anlattık, bundan sonrada inşallah anlatacağız" diye konuştu.

"Tarihi İstiklal Yolu bir milletin tarihinin tanıtılması açısından çok önemli bir köprü"

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Doğa Turizmi ve Turizm Rehberliği Yüksek Lisans öğrencisi Ali Kartal da, "Tarihi İstiklal Yolu'nun Dijital Müzesini gezmiş olduk ve bu yolla ilgili bilgiler almış olduk. Tarihi İstiklal Yolu ile ilgili bilinmesi gereken belki de en önemli konu burası bir uygarlığın, bir milletin tarihinin tanıtılması açısından çok önemli bir köprü. Çünkü milletler ve uygarlıklar geçmişleriyle var olurlar ve bu geçmişler bu milletin hafızasıdır. Hafızanın devamlı canlı tutulması anlamında tarihi İstiklal Yolu adeta bir köprü görevi görmektedir" şeklinde konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "İstiklal Yolu Yürüyüşü" etkinliğine Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Silvikültür Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sezgin Ayan, Kastamonu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kutay Oktay, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Muharrem Avcı, Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Serdar İzbeli ve üniversite öğrencileri katıldı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Etkinlik, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üniversite Öğrencileri Tarihi İstiklal Yolu'nu Keşfetti - Son Dakika

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