Üniversite öğrencilerinin el emeği eserleri, sergide beğeniye sunuldu

KASTAMONU - Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri tarafından hazırlanan 46 eserle 'Yaza Merhaba' sergisi açıldı.

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri tarafından hazırlanan eserlerin arasından seçilen 46 tablo ile 'Yaza Merhaba' sergisi açıldı. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde gerçekleşen karma resim sergisinin açılışına Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Uysal, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sergi ile ilgili bilgi veren Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Uysal, "Bizler geleceğin resim öğretmenlerini yani görsel sanatlar öğretmenlerini yetiştiriyoruz. Sadece eğitsel bilgi becerileri ve anlayışın dışında estetik kaygı temelli sanatsal öğelerle de yoğunlaştırılmış çalışmalarla öğrenciler bizlerin yanında" dedi.

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar da, "Eğitim Fakültesi olarak, eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında öğretmen adayı gençlerimizin, sosyal sorumluluk değerlerine sahip, estetik bilgi ve duygularla da bezenmiş olarak mezun olmalarını, ülkemizin değişik kademelerinde öğretmen olarak görev yapmalarını arz ediyoruz. Bu nedenle her bir bölümümüzü kendi becerilerini öğrenme çıktılarını dikkate alarak geliştirdiği eğitimsel ürünlerini böyle ortak platformlar da sergilemeyi, her bir öğrenci grubunu, her hocamızın bundan beslenmesini esinlenmesini, kendisine değerler üretmesini, katmasını diyoruz. Bu çerçevede bir dizi etkinliklerle dolu olarak geçen 2021-2022 akademik yılının son günlerine geldiğimiz bu aşamada yine Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümümüzün yılsonu sergisi ve müzik eğitimi öğrencilerimizin de renk kattığı müzik dinletisiyle birlikte buluşmuş olduk. Bu akşam da Kuzeykent Kampüsü Ahmed Yesevi Konferans Salonu'nda 3 hocamızın icrasıyla 'Ilgaz Trıo Oda Müziği' konserimiz olacak. Bugün ki sergimize eserleriyle, düzenlemedeki katkılarıyla iştirak eden Güzel Sanatlar Eğitim Bölümünün hocalarına, kıymetli öğrenci ve öğretmenler adaylarına teşekkür ederim, emeklerine sağlık" diye konuştu.

Resim İş Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gurbet Duman ise, 'Yaza Merhaba' isimli yılsonu sergisini açtıklarını belirterek, "Bütün doğaya 'merhaba' demek istedim, sadece insanlara değil. Onun dışında bizim bazı şeylerden kurtulmamız gerektiğini ve 'özgürlüğe merhaba' dememiz gerektiğini düşündüm. Korkularımız, ön yargılarımız, tutsaklarımız, bunlardan bir kurtulabilirsek çok daha güzel şeylere erişebiliriz. Bu sergide yer aldığım için mutluyum, güzel bir yılsonu sergisi oldu" şeklinde konuştu.

Resim Öğretmenli Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Bahar Şatıroğlu da, "Ben fotoğrafımda peri çizdim aslında, masumluğu sergiliyor. Ormanlık alanda da periyi izleyen farklı gözler var. Bu da kıskançlığı sergiliyor.