Üniversite Öğrencisi Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir üniversite öğrencisi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İlçede kalp krizi geçiren 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Yunus Özaydın, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Özaydın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kalbine yenik düştü. Özaydın, ilçenin Teylan köyünde defnedilecek. - SİİRT