Üniversitede student talks etkinliğinin ikincisi düzenlendi - Son Dakika
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Üniversitede student talks etkinliğinin ikincisi düzenlendi

08.04.2022 16:11
Üniversitede student talks etkinliğinin ikincisi düzenlendi

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilim ve Sanat Platformu çatısı altında, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Oya Bayıltmış Öğütcü koordinatörlüğünde "Student talks" etkinliğini gerçekleştirildi.

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilim ve Sanat Platformu çatısı altında, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Oya Bayıltmış Öğütcü koordinatörlüğünde "Student talks" etkinliğini gerçekleştirildi.

Üniversite Yunus Emre Konferans Salonundaki etkinliğe Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ebubekir İnan ile Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Çetinkaya, Üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri tarafından İngilizce olarak yapılan konuşmalarda, Ortaçağ duvar halıları, veba döneminde yaygınlaşan ve "Ölüm Dansı" olarak bilinen kavramın görsel örnekleri, Ortaçağ müziği, parşömen ve el yazmalarının üretim süreçleri hakkında bilgiler verildi.

Ayrıca, bir Ortaçağ İngiliz romanı olan "Sir Gawain and The Green Knight" ele alınarak modern çizimler gibi konularla Ortaçağ İngiliz kültürünün çeşitli yönleri anlatıldı.

Sunumların ardından konuşan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş, pandemi süreci sonrasında Bilim ve Sanat Platformu çatısı altında gerçekleşen ilk etkinliğe katkı sunan Dr. Öğr. Üyesi Oya Bayıltmış Öğütcü'ye ve öğrencilere teşekkür ederken, öğretim üyeleri ve öğrenciler arasındaki etkileşimi artıran bu tür etkinliklerin devam etmesinin önemini vurguladı.

Etkinlik, sunum yapan öğrencilere teşekkür belgesi sunulması ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ADIYAMAN

Üniversitede student talks etkinliğinin ikincisi düzenlendi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üniversitede student talks etkinliğinin ikincisi düzenlendi - Son Dakika


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