Üniversiteler için Afet Yönetimi Protokolü İmzalandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında, üniversitelerin afet yönetim süreçlerine bilimsel ve operasyonel katılımını öngören iş birliği protokolü imzalandı. Törende Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi, akreditasyon sertifikasını alarak yetkinliğini belgeledi.

1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında AFAD Başkanlığı'nda düzenlenen törenle, üniversitelerin afet ve acil durumlara hazırlık kapasitesini artırmayı hedefleyen kapsamlı bir iş birliği protokolüne imza atıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın katılımıyla gerçekleşen törende Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın temsil etti. Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın OMÜ Arama Kurtarma Ekibi'nin akreditasyon belgesini teslim aldı.

"Bilimsel ve beşeri kapasitemizi en etkin şekilde sahaya yansıtmaya devam edeceğiz"

Törende Ondokuz Mayıs Üniversitesi açısından en önemli başlıklarından biri de OMÜ Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi'nin akreditasyon süreci oldu. AFAD'ın yaptığı teknik inceleme ve değerlendirmelerin ardından, OMÜ ekibi "Kentsel Arama ve Kurtarma Hafif Ekip Akreditasyon Standardı"na uygun görülerek sertifikalandırılmıştı.

Törende Akreditasyon Belgesini İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın elinden alan Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, yaptığı değerlendirmede, "Afete Hazır Üniversite, Afete Hazır Türkiye" vizyonunun kurumsallaştırılması adına bu adımın kritik olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Aydın, sertifikayı alırken duyduğu gururu şu sözlerle ifade etti: "Üniversitemiz adına bu anlamlı sürece tanıklık etmekten onur duydum. Aldığımız bu akreditasyon sertifikası, afetlere karşı hazırlıklı olma kararlılığımızın ve sahip olduğumuz disiplinli çalışma kültürünün bir sonucudur. Sorumluluğumuzun farkındayız; bilimsel ve beşeri kapasitemizi en etkin şekilde sahaya yansıtmaya devam edeceğiz" dedi.

İmzalanan protokol; ortak AR-GE projelerinin desteklenmesi, afet farkındalık eğitimlerinin ülke genelinde standart hale getirilmesi ve üniversite yerleşkelerinin afetlere karşı dirençli altyapılara kavuşturulması gibi temel maddeleri kapsıyor. - SAMSUN