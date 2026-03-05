Üniversiteler için Afet Yönetimi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üniversiteler için Afet Yönetimi Protokolü İmzalandı

Üniversiteler için Afet Yönetimi Protokolü İmzalandı
05.03.2026 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YÖK ve AFAD, üniversitelerin afet yönetiminde bilimsel ve operasyonel katılımını sağlamak için iş birliği protokolü imzaladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında, üniversitelerin afet yönetim süreçlerine bilimsel ve operasyonel katılımını öngören iş birliği protokolü imzalandı. Törende Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi, akreditasyon sertifikasını alarak yetkinliğini belgeledi.

1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında AFAD Başkanlığı'nda düzenlenen törenle, üniversitelerin afet ve acil durumlara hazırlık kapasitesini artırmayı hedefleyen kapsamlı bir iş birliği protokolüne imza atıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın katılımıyla gerçekleşen törende Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın temsil etti. Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın OMÜ Arama Kurtarma Ekibi'nin akreditasyon belgesini teslim aldı.

"Bilimsel ve beşeri kapasitemizi en etkin şekilde sahaya yansıtmaya devam edeceğiz"

Törende Ondokuz Mayıs Üniversitesi açısından en önemli başlıklarından biri de OMÜ Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi'nin akreditasyon süreci oldu. AFAD'ın yaptığı teknik inceleme ve değerlendirmelerin ardından, OMÜ ekibi "Kentsel Arama ve Kurtarma Hafif Ekip Akreditasyon Standardı"na uygun görülerek sertifikalandırılmıştı.

Törende Akreditasyon Belgesini İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın elinden alan Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, yaptığı değerlendirmede, "Afete Hazır Üniversite, Afete Hazır Türkiye" vizyonunun kurumsallaştırılması adına bu adımın kritik olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Aydın, sertifikayı alırken duyduğu gururu şu sözlerle ifade etti: "Üniversitemiz adına bu anlamlı sürece tanıklık etmekten onur duydum. Aldığımız bu akreditasyon sertifikası, afetlere karşı hazırlıklı olma kararlılığımızın ve sahip olduğumuz disiplinli çalışma kültürünün bir sonucudur. Sorumluluğumuzun farkındayız; bilimsel ve beşeri kapasitemizi en etkin şekilde sahaya yansıtmaya devam edeceğiz" dedi.

İmzalanan protokol; ortak AR-GE projelerinin desteklenmesi, afet farkındalık eğitimlerinin ülke genelinde standart hale getirilmesi ve üniversite yerleşkelerinin afetlere karşı dirençli altyapılara kavuşturulması gibi temel maddeleri kapsıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üniversiteler için Afet Yönetimi Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler
İçişleri Bakanlığı’ndan İran açıklaması: Sınırda olağanüstü hareketlilik yok İçişleri Bakanlığı'ndan İran açıklaması: Sınırda olağanüstü hareketlilik yok
Sakatlıktan kurtuldu denen Ederson yine korkuttu Sakatlıktan kurtuldu denen Ederson yine korkuttu
Türkiye’den yeni İran hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Zam beklentisi sonrası akın ettiler Uzun kuyruklar oluştu Zam beklentisi sonrası akın ettiler! Uzun kuyruklar oluştu
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı

14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
14:41
İran: Azerbaycan’ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
İran: Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
14:03
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
14:03
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 15:06:55. #.0.5#
SON DAKİKA: Üniversiteler için Afet Yönetimi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.