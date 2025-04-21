Üniversiteli Kızlardan Güvenlik İsyanı - Son Dakika
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Yerel

Üniversiteli Kızlardan Güvenlik İsyanı

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İzmir Buca'daki KYK yurdu önünde toplanan öğrenciler, güvenlik ve yurt koşullarını protesto etti.

21.04.2025 21:50
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(İZMİR) – Buca ilçesinde bulunan İzmir Kız KYK Yurdu önünde bir araya gelen üniversiteli kız öğrenciler, "Güvenli yaşam ve yurt koşullarının iyileşmesi" talebiyle basın açıklaması yaptı.

Yurt önünde toplanan öğrenciler, yurtlarda yaşanan sorunlara dikkat çekerek yetkililere çözüm çağrısında bulundu. Öğrenciler tarafından yapılan açıklamada, "Yemeklerin yetersizliği, bloklarımız ve yemekhanelerimizdeki hijyen sorunları, sürekli yaşanan su kesintileri, internet erişimimizdeki problemler, çamaşır makinelerinin yetersizliği gibi temel yaşamsal ihtiyaçlarımıza, tasarruf tedbirleri kapsamında kastedici politikalar benimseniyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, yurt çevresinde yaşanan güvenlik sorunları ve taciz vakalarına da vurgu yapılarak, "Yıllardır yurdun çevre bölgelerinde süre gelen tedbirsizlik ve yaptırımsızlık sonucu artan taciz vakalarıyla karşı karşıyayız. Geçtiğimiz hafta yaşanan sözlü taciz vakasının ardından yurt yönetiminin işlevsizliği ve emniyet güçlerinin duyarsızlığıyla yalnız bırakıldık. Bu durum açıkça kadın öğrencilerin yaşam hakkına kasteden sorumsuzluk ve ihmalkarlıktır" denildi.

Kadınlara yönelik baskılara da dikkat çekilen açıklamada, "Gündeme kara leke olarak yansıyan sezaryen yasağıyla bir kez daha kadın bedenine yönelik baskının büyüyüşüne şahit olduğumuz bugünlerde yalnızlaştırma politikalarına boyun eğmeyeceğimizi kitlesel gücümüzle hatırlatmak isteriz" ifadeleri kullanıldı.

Öğrenciler, çözüm olarak geçici önlemler yerine kalıcı ve yapısal tedbirler talep ettiklerini belirterek, "Sorunlar çerçevesinde çözüm olarak göz boyamaya yönelik birkaç haftalık devreyi gezen tepe lambaları değil, güvenlik tedbirleri istiyoruz. Konum olarak 9 Eylül ana kampüsün yakınında bulunan yurdumuzun öncelikle alt caddeden başlanarak güvenlik kameraları ve aydınlatma sistemi istiyoruz" dedi.

Basın açıklaması sırasında erkek üniversite öğrencilerinin de destek verdiği görüldü. Üniversite öğrencileri, "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Güvenli yurtlar istiyoruz", "Barınma hakkımız engellenemez" sloganları attı.

Öğrenciler, hak arama mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, "Yaşadığımız coğrafya hukuki anlamda karanlık günlerden geçerken bizler haklarımızı her gün topluca daha güçlü haykıracağız. Umudu, dayanışmayı kolektif yapılarımızla, yurt temsilciliklerimizle büyütecek mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm bu taleplerimiz ve sorunlarımız için tüm kız KYK öğrencilerini yurt temsilcilikleri etrafında birleşmeye çağırıyoruz" sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Üniversiteli Kızlardan Güvenlik İsyanı - Son Dakika

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