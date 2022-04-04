Üniversiteli öğrenciler uyuşturucuya karşı bilgilendirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Üniversiteli öğrenciler uyuşturucuya karşı bilgilendirildi

04.04.2022 14:03
Üniversiteli öğrenciler uyuşturucuya karşı bilgilendirildi

Kozan Meslek Yüksekokulu'nda öğrenciler, uyuşturucuya ve zehir tacirlerinin tuzaklarına karşı bilgilendirildi.

Kozan Meslek Yüksekokulu'nda öğrenciler, uyuşturucuya ve zehir tacirlerinin tuzaklarına karşı bilgilendirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce üniversiteli öğrencilere "Uyuşturucu ile Mücadele ve Bağımlılık" konulu seminer verildi.

Seminerde Türkiye'de birinci seçilen "İki Ekmek" adlı kısa film gösterimiyle öğrencilerin farkındalık seviyesi arttırılırken uyuşturucu maddenin ne olduğu, madde bağımlılığı, uyuşturucu maddeye başlama sebepleri, zararları, çözüm önerileri konularında bilgilendirme yapıldı.

"Bir kereden çok şey ölür" mesajı verilen seminerde uyuşturucu tacirlerinin tuzakları gerçek örnekler ile öğrencilere aktarılarak şüpheli durumlarda yapılması gerekenler aktarıldı.

Kozan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Volkan Yurdadoğ seminer sonunda Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Tubim Büro Amirliğinde görevli polis memurları Burak Tavşanoğlu ve Ferdi Kuyucu'ya çiçek takdim etti. - ADANA

Üniversiteli öğrenciler uyuşturucuya karşı bilgilendirildi

YORUMLAR
500
Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan zanlının 15 yıla kadar hapsi istendi Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan zanlının 15 yıla kadar hapsi istendi 'Sultanlar Ligi' hayali gerçek oldu 'Sultanlar Ligi' hayali gerçek oldu

Uyuşturucu, Türkiye, Adana, Kozan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üniversiteli öğrenciler uyuşturucuya karşı bilgilendirildi - Son Dakika


Son Dakika
14:03 Erik sayıyla satılıyor: 10 erik 50 TL
13:56 5 yılda 9 yaşlı çifti dolandırdı! Son çift ise 40 yıllık aile dostları çıktı
13:55 Beşiktaş ile Trabzon ile oynadığı maçın tekrar edilmesini isteyecek
13:53 Hırsızlar, otomobilinde uyuyakalan sürücünün 5 ata altını ve 2 cep telefonunu çaldı! Kameralar her şeyi kaydetti
13:48 Rusya Savunma Bakanlığı'ndan sivillerin öldürüldüğü görüntülerle ilgili açıklama: Tümü fotomontaj
13:39 Erman Toroğlu'ndan şoke eden iddia: Şenol Güneş para aldı, şike yaptı
13:35 Fenomen dizi Üç Kuruş bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Kartal ve Efe düğün hazırlıklarına başladı!
13:22 Larin'in attığı tokat maçın önüne geçti! Sosyal medyada yorum üstüne yorum yapıldı
13:22 "Türkiye'de kadınların en önemli sorunu ne" diye soruldu: Şiddet ilk sırada! %45'e göre şiddetin sorumlusu hükümet
13:07 "Arabalarımızın markası böyle" diyen Selin Ciğerci'den yeni 'konvoy' açıklaması: Ayrıcalıklı değiliz, ülkemizi seviyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 14:11:22. #1.13#
SON DAKİKA: Üniversiteli öğrenciler uyuşturucuya karşı bilgilendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement