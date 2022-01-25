Üniversitelilerden sokak hayvanlarına destek - Son Dakika

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) öğrencileri, takım çalışması dersi kapsamında zorlu kış günlerinde sokak hayvanlarının yanında oldu.

İlçenin muhtelif yerlerine hayvan için kulübeler yerleştiren öğrenciler, barınağa da mama desteği yaptı. BUBYO öğrencilerinden Birkan Şentürk, Aleyna Bayındır, Selamet İnan, Ahmet Kürşat Ürer ve Şevval Danışan, çalışmaları ile takdir topladı. Projenin hedefine ulaştığını anlatan proje sözcüsü Şevval Danışan, "Belediye Başkan Yardımcısı ve Burhaniye Belediye Veteriner Hekimi ile görüşmeler yaparak konu hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Sokak hayvanlarının bu soğuk günleri biraz daha rahat atlatabilmesi adına Burhaniye Belediyesinin işbirliği ile birlikte Burhaniye ilçesinin birçok yerine ve BUBYO'ya kulübeler yerleştirdik. Böyle bir projenin içinde bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Projenin her sürecinde bizi destekleyen Burhaniye Belediyesi'ne ve sosyal sorumluluk projesi sayesinde bizi bir araya getiren Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban hocamıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ise, projede görev alan BUBYO öğrencilerine teşekkür etti. Başkan Ali kemal Deveciler, "Gelecek nesillerin özellikle sokak hayvanları için bu denli duyarlı olması bizleri gururlandırıyor. Öğrencilerimize bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. - BALIKESİR