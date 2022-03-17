Ünlü estetisyen Bozdağ, 8T Nanopigmentasyon kalıcı kaş tekniği ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor - Son Dakika
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Ünlü estetisyen Bozdağ, 8T Nanopigmentasyon kalıcı kaş tekniği ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor

17.03.2022 11:04
Ünlü estetisyen Bozdağ, 8T Nanopigmentasyon kalıcı kaş tekniği ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor

Ünlü estetisyen ve kıl kaş tekniği eğitmeni Tevfik Bozdağ, 8T Nanopigmentasyon tekniğiyle ağrısız ve kanamasız işlemi hayata geçirdi.

Ünlü estetisyen ve kıl kaş tekniği eğitmeni Tevfik Bozdağ, 8T Nanopigmentasyon tekniğiyle ağrısız ve kanamasız işlemi hayata geçirdi.

8T Nanopigmentasyonun, 8 adet tekniğin bir araya geldiği, 0.18 0.20 T1 nano iğnelerle yapılan teknik olduğunu belirten ünlü estetisyen ve kıl kaş tekniği eğitmeni Bozdağ, microbladingin ağrılı, acılı, kanamalı bir sistem olduğunu söyledi. Jilet ile kesi atılan bir teknik olan microbladingin müşterilerden en çok şikayet alan teknik olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Mikroblading eğitimi alan kişiler 1-2 günde bu işi öğrenemezler. Ayrıca söylenenlerin aksine microblading 2-3 aydan fazla kalmıyor. Microblading kanamalı bir işlem olduğu için kan ile birlikte boyanın etken maddesi titanyum dioksit birleştiği zaman, renk grileşiyor mavileşiyor yeşilleniyor ve kızıllaşıyor. Ardından güzellik merkezimde bu tür kaşlarla uğraşıyoruz. Benim gibi birçok meslektaşım artık eğitimsiz yapılan, microblading denen bu anlamsız sistemden bıkmış durumdaydı. Ben de neden bu sistemi makine ile yapmayayım diyerek 2017 yılında 8T Nanopigmentasyon tekniğini buldum. Türk Patent ve Marka Kurumundan ayrıca Avrupa Patent Konseyinden patentimi aldım. Yaklaşık altı yıldır bu sistemi yapıyorum, hem Türkiye'de hem Avrupa'da eğitimler veriyorum. Eğitim verdiğim bir çok öğrencim müşterilerinden övgü alıyor. Amerika'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan, İtalya'dan, İngiltere'den 8T Nanopigmentasyon kaş uygulaması yaptırmaya insanlar geliyor. Aylar sonrasına ancak randevu verebileceğimiz bu sistem Türkiye'de ve Avrupa'da yavaş yavaş insanlar tarafından tercih ediliyor. Bu sistemin eğitimini almak isteyenler bana tevfikbozdag isimli instagram adresimden ulaşabilirler" dedi.

Makine ile kıl atış tekniğinin Avrupa ve Türkiye'deki eğitmeni olan Tevfik Bozdağ, Hollanda Rotterdam'da Tevfik Bozdağ BV Kalıcı Makyaj Akademisi şirketini kurdu. Aynı zamanda 2016 yılında Tevfik Bozdağ Kalıcı Makyaj Akademisi Ankara şirketimin şubesini açtı. 2015 yılından bu yana kalıcı makyaja gönül veren Tevfik Bozdağ, yurt içinde ve yurt dışında birçok eğitimlerde microblading olmayan, 8T Nanopigmentasyon tekniğini öğretiyor. Ayrıca 8T Nanopigmentasyon kalıcı makyaj makinesini İsviçre'de ürettiren Tevfik Bozdağ bu makinenin de satışını yapıyor. - ANKARA

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Hollanda, Türkiye, Patent, Makyaj, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ünlü estetisyen Bozdağ, 8T Nanopigmentasyon kalıcı kaş tekniği ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor - Son Dakika


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