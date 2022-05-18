Ünlü sanatçı Yavrucuk, Efelerli tiyatroseverler ile buluştu - Son Dakika
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Ünlü sanatçı Yavrucuk, Efelerli tiyatroseverler ile buluştu

18.05.2022 17:55

Ünlü sanatçı Yavrucuk, Efelerli tiyatroseverler ile buluştu Efeler Belediyesi'nin düzenlediği 'Kültür ve Sanat Etkinlikleri' birbirinden değerli sanatçıların sahnelediği tiyatro oyunlarını, Efeler halkı ile buluşturmayı sürdürüyor.

Ünlü sanatçı Yavrucuk, Efelerli tiyatroseverler ile buluştu

AYDIN - Efeler Belediyesi'nin düzenlediği 'Kültür ve Sanat Etkinlikleri' birbirinden değerli sanatçıların sahnelediği tiyatro oyunlarını, Efeler halkı ile buluşturmayı sürdürüyor. Etkinlikler çerçevesinde ünlü sanatçı Sumru Yavrucuk'un sahne aldığı 'Shirley Valentine' isimli oyun Efelerli tiyatroseverler ile buluştu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın göreve gelmesiyle birlikte açık hava etkinlik merkezi haline gelen Pınarbaşı Mesire Alanı, Gastronomi Festivali'nde Haldun Dormen, Mustafa Alabora ve Banu Zeytinoğlu gibi birbirinden değerli sanatçıları ağırlamıştı. Pınarbaşı Mesire Alanı'nın konuğu bu kez usta tiyatrocu Sumru Yavrucuk oldu.

Willy Russell'ın yazdığı tek kişilik iki perdelik müzikli oyun Shirley Valentine, ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk'un muhteşem oyunculuğu ile açık havada Efeler'deki tiyatroseverler ile buluştu. Kapalı gişe oynanan oyun, Efelerli vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, tiyatro oyununa eşi Güneş Atay da ile birlikte katıldı. Oyun öncesi Sumru Yavrucuk'u Efeler Belediyesi'nde ağırlayan Başkan Atay, oyun sonrasında sahneye çıkarak usta oyuncuya çiçek takdim ederek kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Mehmet Fatih Atay, "Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Yaz dönemi açık hava etkinliklerimizin ilkini böyle usta oyuncularla gerçekleştirmiş olmanın büyük mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Efeler'imize geldiğiniz ve bu güzel oyunu muhteşem oyunculuğunuzla bizlere izlettiğiniz için sizlere ayrıca çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ünlü sanatçı Yavrucuk, Efelerli tiyatroseverler ile buluştu
Ünlü sanatçı Yavrucuk, Efelerli tiyatroseverler ile buluştu
Ünlü sanatçı Yavrucuk, Efelerli tiyatroseverler ile buluştu
Ünlü sanatçı Yavrucuk, Efelerli tiyatroseverler ile buluştu

YORUMLAR
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'Usta' isimli tiyatro oyunu Selçuk Üniversitesi'nde sahnelendi 'Usta' isimli tiyatro oyunu Selçuk Üniversitesi'nde sahnelendi 'Her Çocuk Sevgiyi Hak Eder' tiyatro oyununa büyük beğeni 'Her Çocuk Sevgiyi Hak Eder' tiyatro oyununa büyük beğeni
Kaynak: İHA

Sumru Yavrucuk, oyunlar, Tiyatro, Efeler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ünlü sanatçı Yavrucuk, Efelerli tiyatroseverler ile buluştu - Son Dakika


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