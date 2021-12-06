Ünlü tasarımcı Dalmış, Altın Kelebek ödül törenine katıldı - Son Dakika

Ünlü tasarımcı Mehmet Sait Dalmış, bu yıl 47'ncisi düzenlenen Altın Kelebek ödül törenine katıldı.

Altın Kelebek ödül törenine katılan ünlü tasarımcı Mehmet Sait Dalmış, geceye damgasını vuran moda tasarımlarına dair ayrıntılara değindi. Pandeminin etkisinin törende hissedildiğini ifade eden ünlü tasarımcı Mehmet Sait Dalmış, gecede daha çok yeni moda trendlerinin yansıtıldığını ifade etti. Alışılmışın dışında bir gece olduğunun altını çizen Dalmış, özellikle geceye katılan kadınların iddialı kıyafet tercihleriyle dikkatleri üzerine çektiklerini vurguladı. Dalmış, iddialı kıyafetlerin gözde tasarımlar arasında yer aldığını belirtti. Kırmızı halıyla uyumlu renklerin daha çok tercih edildiğini ifade eden Mehmet Sait Dalmış, beyaz ve siyah renkli kıyafet tercihlerinin gecede ön plana çıktığını söyledi. Daha çok sade çizgiye sahip olan trendlerin tercih edildiğinin altını çizen ünlü tasarımcı Mehmet Sait Dalmış, kırmızı renk tercihlerinin de geceye damga vurduğunu bildirdi. Dalmış, "Gecede önümüzdeki sezonun izlerini yansıtan kıyafetlerle de karşılaştık. Gecenin geneline baktığımızda siyahın asilliğini yansıtan tasarımlar akılda kaldı. Çiftler de daha çok birbirleri ile uyumlu renkleri tercih etti" dedi. - ELAZIĞ