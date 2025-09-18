Ünlülerden Filistin İçin Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ünlülerden Filistin İçin Ateşkes Çağrısı

18.09.2025 00:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü isimler, Londra'da Filistin için ateşkes ve katliamın durması çağrısında bulundu.

Çok sayıda dünyaca ünlü oyuncu, müzisyen, yazar, aydın ve aktivist, Filistin'de katliamın durması ve ateşkes için ortak çağrı yaptı.

İngiltere'nin başkenti Londra, bu akşam Gazze için şimdiye kadar düzenlenen en büyük yardım konserine ev sahipliği yaparken, "Together for Palestine" (Filistin için Birlikte) adlı konser öncesinde dünyaca ünlü birçok isim, ortak bir görüntülü mesaj yayımlayarak Filistin için ateşkes ve katliamın durması çağrısında bulundu.

Amerikalı pop yıldızı Billie Eilish, Peaky Blinders ve Oppenheimer dizilerindeki rolleriyle uluslararası ün kazanan Cillian Murphy, Joker karakteriyle tanınan Joaquin Phoenix, Oscar sahibi İspanyol oyuncular Penélope Cruz ve Javier Bardem, müzik dünyasının efsanevi isimleri Peter Gabriel ve Paul Weller ile Nobel ödüllü aktivist Malala Yousafza da videoda yer alan ünlü isimler arasında yer aldı.

Videoda genç yıldız Billie Eilish ve kardeşi Finneas "Filistin için birlikte" ifadelerini kullandı. İskoç aktör Brian Cox, videodaki mesajında "Filistin halkı adına gerçeği söylemek zorundayız" derken, ABD'li fotoğrafçı ve aktivist Nan Goldin, "Sanatçının rolü, her zaman gerçeği dile getirmek ve güve karşı konuşma riskini almak olmuştur" dedi.

Çocuk edebiyatı yazarı Michael Wayne Rosen, "Bu ülkenin liderlerinin Gazze ve Batı Şeria'daki sivillerin toplu katlinde suç ortağı olduklarını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiliz komedyen, oyuncu, film yapımcısı ve yönetmen Steve Coogan ise, "Her şey olup bittikten sonra değil, şimdi konuşmak önemli. Tam olarak şu an, olurken. Hükümetinize baskı yapın, ateşkes çağrısı yapın, öldürmeleri durdurun" şeklinde konuştu.

Videoda yer alan isimler ekrana gelme sırasıyla; Cillian Murphy, Joaquin Phoenix, Natasha Rothwell, Michael Wayne Rosen, Sharon Horgan, Steve Coogan, Penélope Cruz, Benedict Wong, India Amarteifio, Annie Mac, Nan Goldin, Peter Gabriel, Javier Bardem, Billie Eilish, Finneas, Denise Gough, Ben Howard, Harriet Walter, Rupi Kaur, Max Porter, Caitrona Balfe, Chris O'Dowd, Brian Cox, Dawn O'Porter, Malala Yousafzai, Indya Moore, Nikita Gill, Luis Tosar, Residente, Carlos Bardem, Tamar Novas ve Tahar Rahim oldu.

"Together for Palestine" konserinden elde edilen gelirin, Filistinli insani yardım kuruluşlarına aktarılacağı duyuruldu. - LONDRA

Kaynak: İHA

Cillian Murphy, İnsan Hakları, Billie Eilish, Filistin, londra, Güncel, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ünlülerden Filistin İçin Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 14 metre uzunluğunda 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak Tam 14 metre uzunluğunda! 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Dev gemi Bodrum’a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

15:03
Türk futbolu fokut fokur kaynıyor TFF’den Fenerbahçe’nin “Hesap zamanı“ sözlerine jet yanıt
Türk futbolu fokut fokur kaynıyor! TFF'den Fenerbahçe'nin "Hesap zamanı" sözlerine jet yanıt
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 15:13:43. #7.12#
SON DAKİKA: Ünlülerden Filistin İçin Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.