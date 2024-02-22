Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kapalı pazar projesi için esnaflarla istişarede bulundu

Yerel

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı ve AK Parti Ünye Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tavlı, kapalı pazar esnafı ile bir araya gelerek, yeni kapalı pazar projesi ile ilgili istişarede bulundu.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kapalı pazar esnafı ile bir araya gelerek istişarede bulundu. AK Parti İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan, MHP İlçe Başkanı Murtaza Hacıimamoğlu, belediye meclis üyeleri adayları ve parti yönetimi ile birlikte esnaflarla bir araya gelen Başkan Tavlı yeni yapılacak kapalı pazar projesinin detaylarını paylaştı.

"Esnafımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık"

Görev süresi boyunca herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışı içinde olduklarını belirten Başkan Tavlı, "2019 yerel seçimlerinde ilk geldiğimizde esnaf ve vatandaşlar, kapalı pazaryeri ile ilgili hareketliliğin olmadığını ifade etmişlerdi. Göreve geldiğimiz andan itibaren yaptığımız çalışmalar sonucunda Çarşamba pazarını da bu bölgeye taşıyarak hem şehir merkezindeki trafik yükünü azalttık, hem de buradaki hareketliliği sağladık. Esnafımızın hiçbir zaman yalnız bırakılmayacağını ifade etmiştik. Süreçte yaşanan bazı olumsuzluklar ve anlaşmazlıklar nedeniyle ilk dönem planladığımız ancak hayata geçiremediğimiz kapalı pazar projemizi yeni dönemde sizlerin de destekleriyle gerçekleştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

"Yapacağımız proje en az 50 yıl hizmet verecek"

Ünye Belediyesi olarak yeni pazaryeri projesiyle ilgili avan proje hazırladıklarını ifade eden Başkan Tavlı, "Hazırladığımız avan proje en az 50 yıllık ihtiyaca cevap verecek ve hizmet verecek. Avam projemiz, 9 bin metrekare alanın altı otopark olacak. Tabakhane Deresi Irmak Caddesi'nden sahil ve Akkuş ilçesi yönünden gelecek minibüsler otoparka girecek. Asansörlü sistemler konulacak. Hem köylü pazarı, hem de Çarşamba pazarı yapacağımız kapalı pazarın üst katında hizmet verecek. Kapalı pazar esnafımız da giriş katına yerleşerek vatandaşlarımızla alışveriş yapma imkanı sağlanacak. Kapalı pazar esnafımız mevcut yerlerinde kalacak. Burası o zaman bir AVM gibi olacak. Biz neticede insanımızın mutlu olmaları için görev alıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yeni yapılacak kapalı pazar projesi ile birlikte esnafların gelirlerinin de artacağını ifade eden Başkan Tavlı, esnafların da onayı alındıktan sonra çalışmalara başlanacağını ifade etti. - ORDU