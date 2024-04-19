Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Kırgın Esnafları Barıştırdı

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Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı seçim çalışmaları sırasında, kırgın olduklarını öğrendiği ve barıştırdığı iki esnafın misafiri oldu.

Başkan Hüseyin Tavlı, Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi'nde bulunan esnaflarla bir araya geldi. Seçim çalışmaları sırasında birbirlerine kırgın olduklarını öğrendiği esnafları barıştıran Başkan Tavlı, seçim sonrası da esnaflarla bir araya gelerek dostluklarını pekiştirdi. Cadde esnaflarından Süleyman Tez ve Turan Demir ile buluşan Tavlı keyifli sohbet gerçekleştirdi.

Cadde esnafının da katıldığı buluşmada konuşan Başkan Tavlı, "Allah bize seçim sürecinde Ramazan ayında, bu kardeşlerimizle birlikte kucaklaşmayı nasip etti. Bu birliktelik neticesinde de esnaflarımızdan Muharrem Som kardeşimiz bayram sonrası kahvaltı programına bizleri davet etmişti. Biz de esnaflarımızla bir araya gelerek sohbet ettik. Her iki esnaf kardeşimize bizlerle beraber kucaklaştığı için, ev sahipliği yapan Muharrem kardeşime de ikramları için teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Onların dostluklarıyla beraber bu sofra bereketlendi. Onların birbirine olan sevgileriyle biz de lezzet aldık. Küslükten bir şey çıkmaz. Birlik, beraberlik ve dostluk bakidir. Kendilerine bunu sağladıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Keyifli sohbet çay ikramlarının ardından sona erdi. - ORDU