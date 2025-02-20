Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Muhtarlarla İstişare Toplantıları Düzenliyor - Son Dakika
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Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Muhtarlarla İstişare Toplantıları Düzenliyor

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Muhtarlarla İstişare Toplantıları Düzenliyor

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunları ve çözüm önerilerini görüşüyor. 2025 yılına yönelik çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulurken, toplumsal meselelerin daha etkin bir şekilde çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

20.02.2025 13:10  Güncelleme: 13:12
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Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Ünye'mize ortak istişare kültürü ile hizmet ettiğimiz mahalle muhtarlarımızla bir araya geliyor, planladığımız ve devam eden çalışmalarımız üzerine görüş alışverişinde bulunuyoruz" dedi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı muhtarlarla düzenlediği toplantıda mahallelerin sorunları ve çözümüne ilişkin önerilerle ilgili istişarede bulunuyor. Başkan Tavlı Ünye'nin merkez mahallelerinden başlattığı toplantıların ilkini Atatürk, Bayramca, Burunucu, Çamurlu, Çınarlık, Döşemedibi, Fevzi Çakmak, Gölevi, Gürecülü ve Hamidiye mahalle muhtarlarıyla gerçekleştirdi. Toplantının ikincisi ise İpekyolu, Kaledere, Karşıyaka, Liseler, Nuriye, Ortayılmazlar, Yunus Emre ve Saraçlı Mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda mahalle muhtarları mahallelerin sorunlarına ilişkin taleplerini iletirken 2025 yılında yapılacak çalışmalarla ilgili istişarede bulunuldu.

Ünye'yi ortak akıl ve istişare ile yönettiklerini ifade eden Başkan Hüseyin Tavlı, yaptığı açıklamada, "Daha yaşanabilir bir kent hedefiyle çok sayıda hizmeti hayata geçirdiğimiz Ünye'mize birlikte hizmet ettiğimiz muhtarlarımızla bir araya gelmeye ve mahallelerimizde tamamladığımız, devam eden ve planladığımız projeler üzerine istişarelerde bulunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda sorunların tespitini daha etkin yapıp çözümünü de daha verimli gerçekleştiriyoruz. Her biri mesai arkadaşım olan muhtarlarımıza hizmet yolculuğumuzda mahallelerine ve hemşehrilerimize gösterdikleri gayret ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ünye'mizi geleceğe daha güvenle taşıyacağız" diye konuştu.

Toplamda 85 mahalleden oluşan Ünye'de bu toplantıların, sonraki günlerde diğer mahallelerde de yapılacağı belirtildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Muhtarlarla İstişare Toplantıları Düzenliyor - Son Dakika

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