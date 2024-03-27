Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı: Ünye çağ atladı

Yerel

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçenin son dönemde belediyecilik hizmetleri ve sosyal belediyecilik çalışmalarıyla çağ atladığını belirterek, "Ünye'mizin geleceği için hizmet üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Ünye Belediye Başkanı ve AK Parti Ünye Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tavlı seçim çalışmaları kapsamında fabrikalarda çalışan işçilerle bir araya geldi. Tekstil başta olmak üzere çeşitli sektörlerde hizmet veren fabrikaları ziyaret eden Başkan Tavlı Ünye'nin geleceğine yönelik projelerini anlattı.

Beraberinde AK Parti Ordu Milletvekili Av. Mustafa Hamarat, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan, MHP Ünye İlçe Başkanı Av. Murtaza Hacıimamoğlu, belediye meclis üyeleri ve adaylarıyla birlikte ziyaretlerini sürdüren Başkan Tavlı, hizmetlerle geçen 5 yılın herkesin takdirini topladığını ifade etti.

"Ünye'ye hizmet ettik"

Ünye'de son 5 yılda birçok hizmeti hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Tavlı, "Alnımızın akıyla 5 yıllık hizmet sürecini geride bıraktık. Şimdi hizmetlerin devamı için yeniden desteğinizi istiyoruz. Ünye'mizin geleceğine yönelik proje ve hizmetlerimiz devam edecek" ifadelerine yer verdi.

"Yerel yönetim marifetiyle güzel hizmetleri üretiyoruz"

Sosyal belediyecilikte Ünye Belediyesi'nin Karadeniz Bölgesi'nde 1 numara olduğunu söyleyen Başkan Tavlı, "Asarkaya Kent Ormanı, Atatürk Parkı, Tilla Kafe, binicilik tesisleri ve sahil düzenlemeleriyle Karadeniz Bölgesi'nde 1 numarayız. Gerçekten yerel yönetim marifetiyle güzel hizmetleri üretiyoruz. Sosyal Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra şehrin yüzde 95'ini doğalgazla buluşturduk. Ünye Limanı'nın büyütülmesi, Ünye- Akkuş yolunun genişleme çalışmaları gibi önemli yatırımlar sadece Ünye'nin değil çevresindeki ilçelerin de kalkınmasına katkı sunacak çalışmalardır. Tüm bu çalışmalarla siz değerli hemşerilerimize hizmet etme gayretinde olduk. Allah'a şükürler olsun yüzümüzün akıyla mahcup olmadan huzurunuza çıktık ve Desteklerinizi bekliyoruz" diye konuştu.

AK Parti Ordu Milletvekili Av. Mustafa Hamarat ise "Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hepimiz siz hemşehrilerimizin hizmetkarıyız" diyerek, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde destek istedi. - ORDU