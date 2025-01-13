Ünye Belediyesi, araç filosuna 65 yeni araç ekledi

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Ordu'nun Ünye Belediyesi, araç kiralama dönemini kapatarak bünyesine 65 yeni hizmet aracı kazandırdı. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Belediyesi tarihinde en fazla hizmet aracının bu dönemde kazandırıldığını belirterek, hizmetlerin daha da güçleneceğini söyledi.

570 kilometre karelik hizmet alanında ulaşımdan altyapıya kadar birçok çalışmayı eş zamanlı yürüten Ünye Belediyesi, yeni araç parkıyla hizmetlerini daha güçlü sürdürüyor. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, araç kiralama dönemini kapatarak belediyenin öz malı olan 65 aracı Ünye'ye kazandırdı. 53'ü Ünye Belediyesi'nin, 12'si belediye iştiraki olan ÜNBEL A.Ş.'nin olmak üzere toplamda 65 hizmet aracın birinci etap teslimat süreci tamamlandı. Aralarında kamyon, iş makinası, kamyonet ve mikserlerin bulunduğu toplam 42 araç Ünye Belediyesi'ne teslim edilirken, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı belediye meclis üyeleri ve muhtarlara yeni alınan araçları tanıttı.

"Ünye ve Büyükşehir Belediyesi hizmet için güç birliği yaptı"

Ordu'nun, Büyükşehir Belediyesi olmasının ardından Ünye Belediyesi'nin hizmet alanının genişlediğini ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Daha önce merkez mahallelere hizmet eden ve hizmet alanı 30 kilometre kare olan Ünye Belediyesi, bugün 85 mahalle ve 570 kilometre kare alana hizmet etmektedir. Büyükşehir modeli ile özellikle ilçe ve Büyükşehir Belediyesi'nin güçlerini birleştirilerek araç parklarının entegre bir şekilde kullanılmasıyla hemşehrilerimize daha verimli hizmet ve aynı zamanda daha hızlı çözüm imkanı sunuldu. Şehrin alt yapısından üst yapısına kadar yapılan bu çalışmalar bu birlikteliğin bereketidir. Hava kirliliğinden bahsettiğimizde Allah'a şükürler olsun 2023 ve 2024 yılını geçirdiğimiz süreçte doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla ilk defa hava kirliliğinin hem azaldığını, hem de tükendiği noktaya doğru yaklaştığına hep birlikte şahit oluyoruz. Ulaşımda ise görevi devraldığımızda kırsal mahallelerimizde yapılan beton yol miktarı 50 kilometre idi. Oluşturduğumuz beton santrali ve konkasör şantiyeleri ile beraber ilk dönemimizde bu rakamı 250 kilometreye çıkardık. Beton yol yaptığımız güzergahlar hem yokuş, hem de kritik noktaları oluşturmaktadır. Karadeniz'in coğrafyasını hepimiz biliyoruz. Bu zor şartlarda en sıkıntılı bölgeleri yaparak sorunları aza indirdik" dedi.

"Ünye Belediyemiz, yeni araçlarla daha da güç kazanacak"

Hizmet alanı genişleyen Ünye Belediyesi'nin yeni alınan araçlarla daha güçlü olacağını ifade eden Başkan Tavlı, "2024 yılı seçimlerinde yeniden göreve geldiğimizden itibaren hem kırsalda, hem de merkezde vatandaşlarımızın beklediği hizmetleri ve projelerimiz ile ilgili canla başla gayret ederek çalıştığımızı belirtmek istiyorum. Ünye Belediyesi'nin geçmişte 30 kilometre kareye hizmet ettiği sınırlar içerisindeki araç parkıyla bugünkü araç parkı en az beş kat artmış durumdadır. Daha önce kiralık araçlarla yürüttüğümüz bu hizmetlerimizi artık öz malımız olan araçlarımızla yürüteceğiz. Ünye Belediyemize ay sonuna kadar teslim edilecek araçlarla birlikte toplam 65 hizmet aracının kazandırmış bulunmaktayız. Allah'ım araçlarımızın kazasız belasız bu şehre hizmet etmesine vesile kılsın. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Başkan Tavlı, hizmetlerin Ünye'ye kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür de etti.

Yeni araç parkını inceleyen belediye meclis üyeleri ise, kazandırılan araçlar için Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'ya teşekkür etti. - ORDU