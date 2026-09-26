Ünye Çevre Platformu, bentonit ocağı için nihai ÇED olumsuz kararı yok dedi

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(ORDU) - Ünye Çevre Platformu, Ordu'nun Ünye ilçesinde yapılması planlanan bentonit ocağına karşı basın açıklaması düzenledi. Platform Sözcüsü Serap Ersöz, projenin ÇED sürecinde gelinen aşamayı mücadeleleri açısından önemli bulduklarını ancak henüz nihai bir "ÇED olumsuz" kararı verilmediğini belirterek, "Rehavete kapılmayacağız" dedi.

Ünye Çevre Platformu üyeleri, bentonit ocağı projesinin su kaynakları, tarım alanları, ormanlar ve yerleşim yerleri üzerindeki olası etkilerine dikkat çekmek için Döner Çeşme Meydanı'nda bir araya geldi. Çatalpınar, Döşemedibi, Yazkonağı, Pınarbaşı, Çınarcık, Üçpınar, Çiğdem, Yeşilkent ve Gölceğiz mahalleleri ile çevresini ilgilendiren projeye ilişkin açıklamaya siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve emekli sendikası temsilcileri de katıldı.

ERSÖZ: BU BİR SONUÇTUR AMA SON DEĞİLDİR

Platform Sözcüsü Serap Ersöz, mücadelelerinin bölgenin yaşam alanlarını korumayı amaçladığını belirterek, "Başından beri yalnızca madene hayır demedik. Suyumuzu, toprağımızı, tarımımızı, ormanlarımızı, yaşam alanlarımızı ve geleceğimizi savunduk. Çünkü bir kentin, bir mahallenin geleceği birkaç sayfalık teknik değerlendirmeye sığdırılamaz" dedi.

ÇED sürecinin tamamlanmadığını vurgulayan Ersöz, "Bu bir sonuçtur ama son değildir. Sürecin bu aşamada durması, yürüttüğümüz mücadelenin karşılık bulduğunu göstermektedir. Ancak henüz verilmiş nihai bir ÇED olumsuz kararı yoktur. Bu nedenle rehavete kapılmayacağız, tam tersine şimdi daha fazla çalışacağız" diye konuştu.

GÖNÜL: ORMAN ALANLARININ YOK EDİLMESİ SORUNU VAR

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül de kentteki maden faaliyetlerine ve tarım alanlarının durumuna değindi. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve sulak alanlara ilişkin uygulamalarını eleştiren Gönül, bentonit projesinin İnceleme Değerlendirme Komisyonu sürecinde şimdilik gündemden çıktığını, ancak yeniden gündeme gelebileceğini söyledi.

Projenin orman alanları üzerindeki etkilerine ilişkin itirazlarını dile getiren Gönül, bazı alanların proje belgelerinde orman olarak gösterilmediğini öne sürdü.

"DOĞAMIZI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yaşam savunucusu Velican Üçpınar ise projeye karşı mücadelenin altı yıldır sürdüğünü belirterek, "Son 2 yılı ÇED olumlu/olumsuz kararlarıyla ve hukuki mücadelemizle devam ediyor. En son yaptığımız Ankara'daki toplantıda itirazlarımızı bölgesel olarak dile getirdik ve ilk aşamada olumlu sonuca ulaştık" dedi.

Üçpınar, "Sonuna kadar direne direne tüm haklarımızı, yaşam alanlarımızı, doğamızı korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.